The Legend of Heroes | Trails of Cold Steel III per PS4 è in arrivo nel corso dell' autunno

The Legend of Heroes : Trail of Cold Steel III disponibile dall’Autunno 2019 su PS4 : NIS America è fiera di annunciare che The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III sarà disponibile in esclusiva per PlayStation 4 ad Autunno 2019! Trail of Cold Steel III arriva in Autunno 2019 su PS4 É trascorso quasi un anno e mezzo dalla guerra civile di Erebon e da allora molte cose sono cambiate. Dopo le mutevoli posizioni dei paesi sulla politica interna dell’Impero e dopo i cambiamenti avvenuti nella vita di ...

L'ora più buia di The Legend of Zelda - editoriale : Ripercorrendo la storia dell'Hylian dal cappuccio verde la memoria comincia a viaggiare tra regni coloratissimi, luoghi in cui un sole splendente illuminava villaggi nascosti dalle fronde degli alberi accarezzando buffe e meravigliose creature. Nonostante il restilying al quale la serie è stata sottoposta in occasione del lancio di Nintendo Switch, il feeling regalato dagli Hyrule Fields non ha perso nemmeno un'oncia della sua atmosfera magica, ...

Link di The Legend of Zelda : Breath of the Wild è stato ridisegnato oltre 100 volte : The Legend of Zelda: Breath of the Wild è senza dubbio un capolavoro open-world, un gioco che offre qualcosa di nuovo in ogni area e la riprogettazione per il gioco di Link è stata praticamente perfetta, anche se gli sviluppatori hanno impiegato un bel po' di tempo per arrivare alla scelta finale.Il produttore Eiji Aonuma e altri sviluppatori hanno recentemente contribuito a un nuovo artbook per Breath of the Wild, e al suo interno, si discute ...

League of Legends sbanca ai The Game Awards : Cloud9 e Sjokz protagonisti : Non è però finita qui: dopo aver annunciato di aver intrapreso la strada da freelancer, Sjokz è stata premiata come miglior commentatrice nel mondo esportivo del 2018. La giovanissima beniamina della ...

The Legend of Zorro film stasera in tv 9 dicembre : cast - trama - curiosità - streaming : The legend of Zorro è il film stasera in tv domenica 9 dicembre 2018 in onda in prima serata su Rete 4. La pellicola diretta da Martin Campbell ha come protagonisti Antonio Banderas e Catherine Zeta-Jones. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV The legend of Zorro film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: The legend of Zorro USCITO IL: 28 ...

Alle 18 : 30 vi aspettiamo con una nuova diretta di The Legend of Zelda : Breath of the Wild : Questa sera Alle 18:30 vi attendiamo puntuali per una nuova diretta in compagnia di Eurogamer.it.In particolare la serata di questa domenica sarà all'insegna di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, l'apprezzatissimo nuovo capitolo di Zelda, uno dei giochi più amati e giocati usciti per Nintendo Switch, la nuova console ammiraglia della grande N.In attesa di un nuovo capitolo di Zelda, il quale a giudicare dAlle ultime voci di corridoio ...

Nintendo attualmente non ha piani per portare The Legend of Zelda : Skyward Sword su Switch : Il produttore della serie di Zelda, Eiji Aonuma, ha creato molte aspettative quando ha parlato di The Legend of Zelda: Skyward Sword per Switch. Questo è accaduto al recente concerto dedicato a Zelda in Giappone. Pur non confermandolo esplicitamente (le parole esatte di Aonuma erano: "sappiamo cosa stai pensando, Skyward Sword su Switch, giusto?"), sembrava una possibilità.Come saprete, Nintendo ha portato le edizioni HD di The Legend of Zelda: ...

Il Ritorno del Re della Giungla : The Legend of Tarzan su Infinity : The Legend of Tarzan Arriva su Infinity la reinterpretazione del Re della Giungla: “The Legend of Tarzan”. Nell’adattamento cinematografico del cult letterario di Edgar Rice Burroughs troviamo un Tarzan maturo che, dalla Giungla, si è trasferito nella capitale britannica con la moglie Jane. Diventato Lord Greystoke, nel film troviamo un Tarzan civilizzato, a cui sta un po’ stretto questo ruolo da borghese. Dal regista degli ultimi quattro ...

The Legend of Zelda : Skyward Sword potrebbe arrivare su Switch : Nel corso di un concerto a tema Zelda, che si è tenuto a Osaka, sarebbe arrivata una notizia piuttosto interessante. Normalmente non ci aspetteremmo nessuna novità importante da questo tipo di eventi, ma sembra proprio che sia accaduto qualcosa degno di nota.Stando a quanto riportato da Nintendoeverything, il produttore della serie di Zelda, Eiji Aonuma, sarebbe comparso al concerto questo fine settimana e, sulla base dei messaggi dei fan che ...

Alle 15 : 30 vi aspettiamo con una nuova diretta dedicata a The Legend of Zelda : Breath of the Wild : The Legend of Zelda: Breath of the Wild nonostante sia uscito da ormai oltre un anno, rimane un titolo sempre molto caldo nel panorama degli action RPG open world.E' di poco la notizia che la timeline di questo capitolo della saga di Zelda non sarà collocata all'interno della linea del tempo ufficiale della serie, per per cui se non sapremo mai l'esatta collocazione temporale di quanto avviene all'interno di Breath of the Wild, quanto meno ...

