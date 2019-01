The L Word | 5 motivi per recuperare la serie sull’amore lesbico

Jackquest : Tale of The Sword : Data di uscita svelata : Appassionati di Metroidvania e pixel art sarete lieti di sapere che Jackquest: Tale of The Sword sarà ufficialmente disponibile a partire dal 24 Gennaio su Steam, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Jackquest arriva a Gennaio 2019 Blowfish Studios e NX Games annunciano che il platform vecchia scuola Jackquest: Tale of the Sword uscirà questo mese sulle piattaforme citate al prezzo di soli 9,99€. Nel ...

Dissonance of The Nexus : Nuovo Trailer per l’espansione di SWORD ART ONLINE FATAL BULLET : BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha svelato un Trailer in vista del lancio di Dissonance of The Nexus, la prossima espansione di SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET. SWORD ART ONLINE: La nuova espansione si mostra in un Gameplay Trailer La nuova espansione includerà uno scenario completamente inedito, che vedrà i nostri eroi impegnati a esplorare un dungeon che si dice essere infestato. Nelle sue profondità, ...

Nintendo attualmente non ha piani per portare The Legend of Zelda : Skyward Sword su Switch : Il produttore della serie di Zelda, Eiji Aonuma, ha creato molte aspettative quando ha parlato di The Legend of Zelda: Skyward Sword per Switch. Questo è accaduto al recente concerto dedicato a Zelda in Giappone. Pur non confermandolo esplicitamente (le parole esatte di Aonuma erano: "sappiamo cosa stai pensando, Skyward Sword su Switch, giusto?"), sembrava una possibilità.Come saprete, Nintendo ha portato le edizioni HD di The Legend of Zelda: ...