The Black Game | l' esperimento di Netflix studiato male ed eseguito peggio

The Black Game : l'esperimento trito di Netflix studiato male - eseguito peggio : Ritenta Netflix, sarai più fortunato. Capita anche al colosso dello streaming online, osannato spesso da critica e pubblico per i suoi prodotti esclusivi, di prendere qualche cantonata: The Black Game, l'esperimento realizzato da Netflix Italia per i propri seguaci di Instagram, rischia di finire nel cesto delle occasioni sprecate. E, se si parla di interazione diretta fra pubblico e servizio, fra telespettatore e spettacolo, è l'ennesima ...

The Black Game - che cos’è e come funziona il gioco social ispirato a Black Mirror : È una specie di gioco interattivo quello che si sta svolgendo dalle ore 9 di oggi, 16 gennaio, e che continuerà fino alle 19 sui canali social, e in particolare sulle Instagram Stories, di Netflix Italia: The Black Game è un’iniziativa promozionale legata a Black Mirror e in particolare al suo ultimo episodio speciale, Bandersnatch, uscito lo scorso 28 dicembre. Il film creato da Charlie Brooker e Annabel Jones è una vera e propria sfida ...

The Black Game e il gioco di Black Mirror : Bandersnatch si fa reale ecco il protagonista : Aggiornamento 15 gennaio: a poche ore dal via all'esperimento The Black Game, Netflix con un nuovo video, annuncia il soggetto che prenderà parte al gioco. Il prescelto è Pierpaolo un ragazzo che dice di allenare una squadra di calcio nel video di presentazione. Per scoprire quello che succederà bisognerà seguire le Instagram Stories di Netflix domani. The Black Game cos'è il gioco ispirato a Bandersnatch "Ora è il momento di fare sul serio"Con ...

The Black Game e il gioco di Black Mirror : Bandersnatch si fa reale : "Ora è il momento di fare sul serio"Con un evento su Facebook e il trailer che trovate in apertura Netflix Italia ha lanciato The Black Game un gioco Instagram che porterà Black Mirror: Bandersnatch nella vita reale. Il prossimo 16 gennaio attraverso le storie della pagina Instagram di Netflix Italia sarà possibile controllare la vita di una persona. Il soggetto non è stato ancora scelto e non sappiamo al momento se sarà un vip, uno youtuber o ...

