Terroristi | l’Italia riapre le pratiche “Chiederemo nuove estradizioni” 

lastampa

: L'elenco dei terroristi da assicurare alla giustizia italiana. - minGiustizia : L'elenco dei terroristi da assicurare alla giustizia italiana. - antonel52837259 : RT @minGiustizia: L'elenco dei terroristi da assicurare alla giustizia italiana. - MuredduGiovanni : RT @Massim0T: Eccoli i terroristi ancora liberi e residenti tutti in Francia. La Francia si beffa dell' Italia, affermando che ce li conseg… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) C’è un ufficio al ministero della Giustizia dove in questi giorni hanno riaperto i dossier deilatitanti all’estero. L’Ufficio Estradizioni in verità non ha aspettato le polemiche di questi giorni, perché il faro sulle estradizioni incagliate non si è mai davvero spento. Se però le situazioni locali sono congelate, inutile spendere energ...