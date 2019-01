Tensione Milan! Gattuso getta il telefono di un giornalista | Higuain nervoso | “Cerchi

sportfair

(Di giovedì 17 gennaio 2019)edhanno dato segni di nervosismo dopo la sconfitta del Milan a Gedda contro la Juventus: ecco quanto accaduto Aria tesissima in casa Milan.ed, dopo il ritorno in Italia della squadra rossonera nella notte, hanno mostrato segni di. Il tecnico rossonero appena sceso dall’aereo è stato infastidito dai tanti giornalisti pronti a riprenderlo. Proprio uno di questi è stato colpito col braccio da Ringhio, il quale ha fatto cadere in terra il cellulare delin questione. Anche, incalzato dai cronisti, ha risposto piccato: “Stai cercando casino? Non lo troverai mai con me“. La sconfitta di ieri ed il possibile addio del Pipita stanno alzando un po’ la temperatura in casa milanista.fa cadere ildi unpic.twitter.com/D2D0CsnH7C— Il Corriere del Calcio ...