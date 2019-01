Tennis | Svitolina-Monfils in love | è la nuova coppia del seeding

Tennis : a Brisbane una parata di stelle apre il nuovo anno. Da Nadal a Murray - poi anche Svitolina e c’è pure Giorgi : Uno dei primi appuntamenti Tennistici del nuovo anno si tiene a Brisbane, dove è in programma un torneo sia maschile che femminile dal 31 Dicembre al 6 Gennaio. Sarà un’edizione ricchissima di grandi Tennisti quella della del 2019, visto che in Australia saranno presenti tra gli uomini Rafael Nadal, Andy Murray, Grigor Dimitrov, mentre tra le donne scenderanno in campo, solo per citarne alcune Elina Svitolina, Naomi Osaka e Petra ...