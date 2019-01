Tennis | Australian Open | Fognini batte Mayer | tre azzurri al terzo turno

Tennis - Australian Open : Giorgi travolge la Swiatek - ora sfida la Pliskova : MELBOURNE - Per qualificarsi basta un'ora. O poco meno. Camila Giorgi domina Iga Swiatek, campionessa junior a Wimbledon troppo leggera per reggere alle sue accelerazioni da fondo, 6-2 6-0. Giorgi, ...

Australian Open 2019 : Camila Giorgi al settimo cielo : “Sto giocando il mio miglior Tennis” : Camila Giorgi è raggiante, e non potrebbe essere altrimenti: l’azzurra anche nel secondo turno degli Australian Open ha vinto in maniera netta, senza concedere nulla all’avversaria, che oggi era la polacca Iga Swiatek, qualificata. L’azzurra è rimasta in campo meno di un’ora e di certo ha accumulato poca fatica. Al sito della Federtennis l’azzurra a caldo ha riferito le sue ottime sensazioni in campo, sentendosi ...

Australian Open 2019 - Thomas Fabbiano : “Se il Tennis fosse sempre così sarebbe una noia” : Thomas Fabbiano accede al terzo turno degli Australian Open di tennis: l’italiano batte al termine di una lunga maratona lo statunitense Reilly Opelka, superandolo al super-tiebreak del quinto set, novità regolamentare dell’edizione 2019. L’azzurro al termine della sfida ha parlato al sito della Federtennis. L’azzurro ha dovuto fronteggiare un autentico bombardiere, che ha servito ace per tutto il match, ma che alla fine ...

Tennis - Australian Open : Seppi sul velluto - impresa Fabbiano. Finito il sogno di Travaglia : ... arriva ora la sfida con Frances Tiafoe, che ha clamorosamente eliminato per tre set a uno, 4-6, 6-4, 6-4, 7-5, il sudafricano Kevin Anderson, numero cinque del mondo. Splendida prova per Thomas ...

Tennis - Australian Open : Seppi e Fabbiano al terzo turno - ok Federer e Kerber : In scioltezza anche Angelique Kerber, numero 2 del mondo, contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia, numero 176 del ranking Wta e proveniente dalle qualificazioni, battuta con il punteggio di 6-2, 6-3,...

Tennis - Australian Open : avanza Seppi - Travaglia sogna l'impresa - bene Federer : Travaglia CI PROVA - Travaglia spinge al quinto set Nikoloz Basilashvili , numero 20 del mondo, 3-6 6-3 3-6 6-4 6-3. L'azzurro ha provato a cambiare ritmo per neutralizzare il Tennis potente del ...

Tennis - Australian Open : avanzano Wozniacki e Stephens - fuori la Bertens : La russa, ex numero 13 del mondo, affronterà Aliaksandra Sasnovich , bielorussa che ha sconfitto la testa di serie numero 20 Anett Kontaveit , per la quarta volta in otto confronti diretti, 6-3 6-3. ...

Tennis - Australian Open : Federer non si distrae con Evans - è già al terzo turno : Roger Federer è il primo big a qualificarsi per il terzo turno dell'Open d'Australia grazie al comodo successo in tre set sul qualificato britannico Daniel Evans. Un match di due ore e 35 minuti in ...

Tennis - Australian Open 2019 : Seppi - Fabbiano e Travaglia - tris d'assi azzurro per il terzo turno : L'azzurro non ha mai battuto uno dei primi venti giocatori del mondo in carriera. Il georgiano, figlio di un ballerino nella compagnia nazionale di balletto, ha decisamente migliorato il suo gioco ...

Australian Open – Esordio sul velluto per Noami Osaka : la Tennista nipponica spazza via Linette in meno di un’ora : Successo convincente per Naomi Osaka all’Esordio negli Australian Open: la tennista nipponica supera in due set la polacca Magda Linette Basta meno di un’ora, esattamente 59 minuti, a Naomi Osaka per vincere la sua sfida d’Esordio negli Australian Open e staccare il pass per i trentaduesimi di finale. La tennista nipponica, numero 4 al mondo e quarta forza del seeding, ha spazzato via la polacca Magda Linette in 2 set, conclusi con il ...

Tennis - Australian Open : avanti Fognini e Giorgi - Serena Williams sul velluto : MELBOURNE - Gioie e dolori per i colori azzurri nella seconda giornata degli Australian Open, primo slam della stagione Tennistica in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Comincia alla ...