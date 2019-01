Studentessa stuprata e uccisa a 21 anni mentre era al telefono su FaceTime con la sorella

Bologna - Studentessa 25enne denuncia : ‘Stuprata all’uscita dalla discoteca’ : Un venerdì notte da passare allegramente con le amiche in discoteca si è trasformato in un incubo per una studentessa universitaria di Bologna. La 25enne ha, infatti, raccontato di essere stata aggredita e stuprata da un uomo all’uscita del locale. L’individuo, inizialmente presentatosi in modo amichevole, si sarebbe offerto di accompagnare la vittima lungo il tragitto a piedi per casa. Ma, ad un certo punto, avrebbe cambiato atteggiamento ...