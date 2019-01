Storia di Ren | che emerge dall' ombra per difendere la sua creatura

Storia di una mamma imprenditrice stanca di essere forte : Sono stanca di essere forte.Da quando sono mamma non ho più avuto paura di superare nessun ostacolo, ho passato periodi di forte difficoltà economica, ho affrontato malattie e imprevisti come un pilastro di ferro piantato per terra: inamovibile.Ho deciso di intraprendere una strada lavorativa non facile e diventare imprenditrice. Ho deciso di farlo con un progetto sociale, mondo difficile perchè mi trovo a combattere ogni ...

De Laurentiis come l’emiro del Kuwait nel 1982 : agli altri i 3 punti - al Napoli la Storia : L’immagine del Mundial A fare un giro sui social o ad ascoltare il telegiornale, risulta chiaro che la storia insegna, ma ognuno di noi impara solo ciò che gli fa comodo e dimentica il resto. Oggettivamente però a farla la storia è solo chi ha il coraggio, l’incoscienza e la prepotenza di compiere azioni eclatanti e raramente condivise, quelle che lasciano un’impronta, che segnano un punto di svolta. La svolta che ho in mente e che ...

Hopman Cup - Serena Williams incorona Federer : “è il più forte della Storia” : Hopman Cup, Serena Williams ha giocato e perso contro Roger Federer nell’incontro tra Svizzera ed Usa Hopman Cup, Serena Williams ha perso nel faccia a faccia contro Roger Federer nell’incontro tra Usa e Svizzera in quel di Perth. La tennista americana, intervistata dai giornalisti a bordo campo, ha dichiarato a caldo: “Ho giocato contro il più grande di tutti i tempi“. Come dar torto a Serena d’altra ...

Serena 'Roger più grande della Storia' : Per la cronaca, il doppio misto svizzero, decisivo dopo l'1-1 dei due singolari, ha battuto quello statunitense , La Williams era in coppia con Tiafoe, in tre set 4-6 6-4 6-3.

Serena "Roger più grande della Storia" : Per la cronaca, il doppio misto svizzero, decisivo dopo l'1-1 dei due singolari, ha battuto quello statunitense , La Williams era in coppia con Tiafoe, in tre set 4-6 6-4 6-3.

Serena "Roger più grande della Storia" : Per la cronaca, il doppio misto svizzero, decisivo dopo l'1-1 dei due singolari, ha battuto quello statunitense, La Williams era in coppia con Tiafoe, in tre set 4-6 6-4 6-3. Tutte le notizie di ...

Serena 'Roger più grande della Storia' : Per la cronaca, il doppio misto svizzero, decisivo dopo l'1-1 dei due singolari, ha battuto quello statunitense, La Williams era in coppia con Tiafoe, in tre set 4-6 6-4 6-3.

Dal match al selfie : fotoStoria di Serena contro Federer : C'è stata prima partita vera, seppure con qualche momento di entertainment, tra i due big assoluti del tennis mondiale, Serena Williams e Roger Federer, che la rispettiva programmazione e un sorteggio ...

Riparte il futuro - Storia di Sara e della sua lotta per una ricostruzione trasparente e partecipata a L’Aquila : I terremoti che hanno sconvolto l’Italia negli ultimi anni sono diventati occasione di arricchimento per molti imprenditori. L’emergenza, allentando le maglie dei controlli, ha favorito una corruzione ancora più inaccettabile, se mai si possa fare una classifica del livello di indignazione. La protagonista di questa storia è Sara Vegni che, dal basso, ha trovato un modo efficace di lavorare per la trasparenza, per rispondere alla domanda che con ...

Trump : l'interferenza russa è il più grande inganno della Storia politica americana - : "La fabbricazione della collusione russa è il più grande inganno nella storia della politica americana. L'unica collusione russa è stata con Hillary [Clinton] e i Democratici!", afferma Trump.

Presepe Vivente di Sanarica ed i suoi trent'anni di Storia : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

L'Inter prende le distanze dalla Curva : 'Chi non comprende la nostra Storia non ci appartiene' : L'Inter è presente in 29 paesi del mondo, dalla Cambogia alla Colombia, dove oltre diecimila bambini sono coinvolti nel progetto Inter Campus , che ha l'obiettivo di restituire loro il diritto al ...

In memoria di Mario Meinero. Una Storia controcorrente : ... messaggio sociale e scienza. Citarlo fa capire l'immensità della figura di un uomo capace di irradiare energie positive a tutto campo. Mario Meinero, un ' orso cuneese ' che attribuiva alle amate ...

Pd - la Toscana si sta “derenzizzando” : molti fedeli a Matteo ora pro Zingaretti. Gelli : “La Storia ha voltato pagina” : Toscana andata e ritorno. Nella terra dove partì la scalata al potere del giovane sindaco di Firenze, è iniziata la “derenzizzazione” del Partito Democratico. molti ex renziani della prima ora, infatti, al prossimo Congresso sosterranno il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e lo faranno da “gentiloniani”, nel senso dell’ex premier Paolo Gentiloni che ha rotto ormai da diversi mesi con l’ex segretario del Pd. A capeggiare il folto ...