Spazio | scoperta l’età degli anelli di Saturno | si sono formati mentre morivano gli

Spazio : scoperta una “reliquia cosmica” - una nube di gas risalente al periodo immediatamente successivo al Big Bang : Una sorta di reliquia cosmica, reperto storico dell’antico universo: è la nube di gas scoperta dall’Osservatorio Keck alle Hawaii, che ha aperto così una finestra sul periodo immediatamente successivo al Big Bang. La ricerca, coordinata dalla Swinburne University of Technology e accettata per la pubblicazione sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, è già disponibile online sul portale ArXiv. “Ovunque guardiamo – ...