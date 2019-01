Sorbillo: «Il calcio non c’entra, mai pagato il pizzo»

ilnapolista

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Un incendio cinque anni fa Ilnon c’entra. Ginochiarisce il suo pensiero e lo corregge in un’intervista al Corriere della Sera. «Non è stato per la mia difesa in chiave antirazzista di Koulibaly. Ilnon. È camorra, è abbastanza chiaro oramai. Nel centro storico, come in altri quartieri di Napoli, ci sono assetti criminali in continuo fermento. Cambiano le alleanze. Di conseguenza ogni volta, nelle fasi di transizione, i nuovi gruppi hanno bisogno di “presentarsi”. Dire: eccoci, siamo noi. E siamo potenti. Per fare questo hanno bisogno di un simbolo. In questo caso, il simbolo sono stato io».subì un incendio cinque anni fa, e l’autore non è mai stato individuato. Dichiara di non aver mai ricevuto richieste di. «No, sinceramente no. Ma poi da me vengono i magistrati, i poliziotti… Vengono tutti. Io ...