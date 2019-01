Sisma | “Le baracche del terremoto del 1908”

meteoweb.eu

(Di giovedì 17 gennaio 2019) “Le manifestazioni commemorative del 110° anniversario della catastrofe sismica del 1908 possono offrire l’occasione e l’opportunità di conservare e tutelare – accanto ai pochi edifici che hanno resistito alla furia dele di cui sarebbe opportuna una completa catalogazione – anche le ultimeesistenti nella nostra città quale memoria e monito, al presente, di una catastrofe da cui Reggio Calabria è rinata sia pure con notevoli sforzi e ritardi.”Lo sostiene Giuseppe Diaco, cultore di storia, collezionista, responsabile dell’Associazione Culturale Anassilaos e promotore della mostra dedicata aldel 28 dicembre tuttora in corso presso la Villetta De Nava della Biblioteca Civica.“E’ noto che all’indomani del, come suole accadere ancora oggi in simili circostanze, in città sorsero ovunque delle costruzioni provvisorie, sia per offrire ...