Nicola Piepoli demolisce Silvio Berlusconi : "Si candida alle Europee? Vale zero" : "Berlusconi? Ha dato e ha finito di dare". Nicola Piepoli, presidente dell'Istituto Piepoli, commenta così la decisione di Silvio Berlusconi di candidarsi alle elezioni europee. Non fosse stato abbastanza chiaro, il decano dei sondaggisti italiani aggiunge ad affaritaliani.it: " In questo momento Fo

Reddito di cittadinanza - la proposta di Libero a Silvio Berlusconi : referendum per abolirlo : Su Libero, l'appello di Vittorio Feltri a Silvio Berlusconi: "Fai un referendum per abolire il Reddito di cittadinanza", la disastrosa misura assistenzialista voluta dal M5s ormai a un passo dal varo in Consiglio dei Ministri. Il referendum, oltre a scongiurare la follia del Reddito ai fannulloni, p

Silvio Berlusconi : «Ho deciso di candidarmi alle Europee» : Silvio Berlusconi ha ufficializzato quello che era nell’aria da giorni. «alle elezioni europee mi candiderò, sarò in campo per fermare questo governo come nel 1994 quando decisi di fermare i comunisti» ha detto l’ex premier dalla Sardegna dove è in campagna elettorale per le regionali del 24 febbraio. Le elezioni europee sono in programma domenica 26 maggio in Italia. Si vota per eleggere i deputati che andranno a comporre il Parlamento europeo ...

Video – Silvio Berlusconi : “Non voglio far guidare il mondo ai cinesi - mi candido alle Europee” : Silvio Berlusconi è pronto a candidarsi per le Europee Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in Sardegna per la campagna elettorale per le regionali: ” Ho deciso di presentarmi alle elezioni europee per portare in Europa la mia voce” / courtesy SARDEGNA UNO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Berlusconi Mi candido alle Europee Giustizia Boschi Più facile che Salvini restituisca i 49 milioni che accordo con ...

Silvio Berlusconi : “Mi candido alle elezioni europee per responsabilità” : “Alla bella età che ho, ho deciso per senso di responsabilità di andare in Europa dove manca il pensiero profondo del mondo”. Lo ha detto Silvio Berlusconi a Quartu, prima tappa del suo tour elettorale in Sardegna, annunciando la sua candidatura alle europee del 26 maggio. L'articolo Silvio Berlusconi: “Mi candido alle elezioni europee per responsabilità” proviene da Il Fatto Quotidiano.

