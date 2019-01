Silvio Berlusconi | l' ultima mossa disperata in Sardegna | obiettivo | non sparire

Pier Silvio Berlusconi re di radio e tv : Mediaset fa le cose in grande - a chi strappa il nuovo canale : La nuova frontiera di Pier Silvio Berlusconi e di Mediaset è sempre più la radio. Secondo Italia Oggi, è in vista lo sbarco di una delle proprie emittenti sul digitale terrestre: "Il gruppo sarebbe vicino all'acquisizione da Retecapri della numerazione 66 del telecomando, una Lcn che si trova nel bl

Silvio Berlusconi sorprende Forza Italia : chi candiderà a maggio - il clamoroso 'schema Bearzot' : Squadra che arranca non si cambia. Silvio Berlusconi utilizza il metodo 'Enzo Bearzot' al Mundial 82 e ricandida tutti gli europarlamentari uscenti di Forza Italia . A maggio, dunque, confermato il ...

Silvio Berlusconi - la bomba politica : 'Su cosa cade il governo' - informazioni privilegiate : informazioni privilegiate, quelle di cui dà conto Silvio Berlusconi , che rivela come il patto tra Lega e M5s , e dunque il governo, possa presto saltare in Parlamento. Intervistato dall' Unione Sarda ...

Silvio Berlusconi - la bomba politica : "Su cosa cade il governo" - informazioni privilegiate : informazioni privilegiate, quelle di cui dà conto Silvio Berlusconi, che rivela come il patto tra Lega e M5s, e dunque il governo, possa presto saltare in Parlamento. Intervistato dall'Unione Sarda, il leader di Fratelli d'Italia premette: "Tutti i sondaggi dicono che, se si votasse oggi, il centrod

Carlo Freccero - colpo basso a Pier Silvio Berlusconi : vuole rubargli Piero Chiambretti : Carlo Freccero parla a Panorama della sua nuova Raidue. Tra le altre cose, dice di voler incontrare al più presto Piero Chiambretti, immaginiamo per portarlo nella sua rete. Sarebbe un duro colpo per Pier Silvio Berlusconi, che per Chiambretti ha una vera adorazione e adesso lo ha piazzato a Rete4 i

Paolo Del Debbio - il ritorno in televisione? La voce a Mediaset su Silvio Berlusconi : Dopo un periodo di esilio forzato, con Rete 4 che ha preferito volti come Gerardo Greco e Barbara Palombelli, Paolo Del Debbio potrebbe tornare sugli schermi tv. A meno che... E' Italia Oggi che sgancia la bomba. Scrive che Del Debbio restaura Quinta Colonna, il talk che conduceva su Rete4, chiuso d

Silvio Berlusconi - l'ultimo schiaffo : il big che lo scarica e va con Giorgia Meloni : Un'altro colpo alla Forza Italia di Silvio Berlusconi , un altro nome che lascia per passare con Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia in vista delle Europee. Dell'ultimo cambio di casacca dà conto ...

Barbara d'Urso/ "Pier Silvio Berlusconi ha detto sì alla fiction per sfinimento" - Dottoressa Giò - : Barbara d'Urso torna con la Dottoressa Giò: terza stagione della fiction in onda da domenica 13 gennaio. La conduttrice svela i retroscena

Verissimo - Barbara D'Urso e la clamorosa confessione su Pier Silvio Berlusconi : Rivelazioni scoppiettanti, quelle consegnate a Silvia Toffanin da Barbara D'Urso. Ospite a Verissimo su Canale 5, la mitica Carmelita rivela di essere stata una stalker di Pier Silvio Berlusconi: "Sono agitatissima per la Dottoressa Giò, è come un parto. (…) Io sono 22 anni che chiedo di fare la Dot

Otto e Mezzo - Lilli Gruber contro Vittorio Sgarbi : bomba su Silvio Berlusconi : Volano stracci a Otto e Mezzo di Lilli Gruber tra la conduttrice e Vittorio Sgarbi. Nel salottino di La7 si parlava della Rai e del Festival di Sanremo, nel dettaglio dell'attacco di Claudio Baglioni alle politiche del governo sull'immigrazione. Sgarbi, parlando delle reazioni dei partiti di governo

Giovanni Toti : 'Silvio Berlusconi non si candidi alle europee. Alcuni vogliono il suo ombrello' : 'Consiglieri a Silvio Berlusconi di spendere meglio la sua energia per fare un nuovo centrodestra '. Giovanni Toti , presidente azzurro della Regione Liguria, è convinta che una sua candidatura alle ...

Giovanni Toti : "Silvio Berlusconi non si candidi alle europee. Alcuni vogliono il suo ombrello" : "Consiglieri a Silvio Berlusconi di spendere meglio la sua energia per fare un nuovo centrodestra". Giovanni Toti, presidente azzurro della Regione Liguria, è convinta che una sua candidatura alle elezioni Europee sarebbe un male perché molti forzisti "sperano di essere rieletti nella scia e di scar

Forza Italia compie 25 anni - Silvio Berlusconi lancia mobilitazione : “In piazza i gilet azzurri” : Silvio Berlusconi vuole festeggiare in piazza il venticinquesimo anniversario di Forza Italia con i 'gilet azzurri': "L'azzurro dei nostri gilet è il nostro colore, il colore del cielo, dei sogni, delle speranze, dell'ottimismo, della voglia di costruire e di far crescere il Paese. Noi parliamo il linguaggio dell'amore e non dell'odio sociale e civile predicato da alcune forze di governo".Continua a leggere

Sondaggio : la zampata di Silvio Berlusconi : sale Forza Italia - cosa significa per Matteo Salvini : Cambia il vento, almeno nei sondaggi. Per la prima volta da mesi a questa parte, complici la manovra e il salvataggio di Banca Carige, la Lega di Matteo Salviniperde qualcosa: resta sempre a cifre vertiginose, ma si registra l’inversione di tendenza (al contrario, il M5s perde consenso nei fatti dal giorno successivo alle elezioni politiche di marzo 2018). Ma il vento cambia anche per Forza Italia, almeno secondo quanto messo nero su ...