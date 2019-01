Sicilia | Faraone Pd | ' blocco cantiere Pa-Ag simbolo governo a trazione nordista'

Etna - Faraone : “Il governo già 2 mesi fa promise i soldi alla Sicilia” : “Due mesi fa, il 27 ottobre, Di Maio arrivo’ in Sicilia per la passerella Facebook, all’indomani del nubifragio e del terremoto, due eventi drammatici che misero in ginocchio la Sicilia orientale. Oggi ritorna in quelle zone e come un disco rotto ripete che faranno subito, faranno presto. A Biancavilla, dove la scuola Guglielmo Marconi fu fortemente danneggiata dal sisma dell’ottobre scorso, insieme al suo compare ...

Il giorno di Faraone Cosa c'è in Sicilia : 2, PALERMO - Tc2, via San Lorenzo 13, ore 10:00 Consegna al tennista Marco Cecchinato del premio Ussi intitolato al ricordo del direttore della Gazzetta dello Sport Candido Cannavò. 3, BURGIO , AG, - ...

Pd - ricorso contro elezione di Faraone a segretario dem in Sicilia : Alcuni esponenti dem Siciliani hanno presentato un ricorso alla commissione regionale di garanzia del Pd contro l'elezione di Davide Faraone a segretario del partito locale. Quattro membri della ...

Pd - Faraone segretario in Sicilia apre il partito : “Micciché? Noi polo di tutti i moderati”. Ricorso contro sua elezione : Il suo slogan è porte aperte, come il romanzo di Leonardo Sciascia ma soprattutto come i tornelli d’entrata del Pd. Davide Faraone è segretario dei dem in Sicilia da poche ore e non può non citare l’uomo che tutti indicano come suo interlocutore fantasma: Gianfranco Micciché, viceré di Forza Italia sull’isola. “Perché voi continuate a buttarla sul nome di Miccichè? tutti i moderati e i riformisti avranno in noi un punto ...

Pd : niente primarie in Sicilia - nella notte Faraone proclamato segretario : Palermo, 14 dic. (AdnKronos) - niente primarie del Pd in Sicilia, domenica prossima. Dopo il ritiro di uno dei due candidati, Teresa Piccione, nella tarda serata di ieri si è riunita la Commissione regionale per il congresso che ha proclamato l'altro candidato, il 'renziano' Davide Faraone, segretar

Pd : Faraone è nuovo segretario Sicilia : ANSA, - PALERMO, 13 DIC - Il 'renziano' Davide Faraone è stato proclamato segretario del Pd in Sicilia. Lo ha stabilito la commissione regionale per il congresso ancora riunita a Palermo, che sta ...

