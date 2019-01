Serie B | Balata riceve una delegazione della Chinese Super League

Var in Serie B? Il presidente Balata conferma l’idea : Il presidente della Lega B, Mauro Balata , ha conferma to l’intenzione di voler portare anche in cadetteria il Var dalle prossime stagioni “La Var in Serie B dai prossimi play-off? Ne ho parlato, abbiamo già fatto studi approfonditi, e ne stiamo concludendo un altro, ci sono dei problemi legati ai protocolli Ifab. Ne parlerò con Nicchi, c’è massima disponibilità. E’ una mia battaglia. Il Var è uno strumento ...

Lega Serie B - parla Balata : 'Abbonamenti in aumento - campionato più bello' : Nel periodo più importante del calciomercato, e con la Serie B ferma per due settimane, torna a parlare Mauro Balata, presidente della Lega B, che tocca numerosi argomenti. A partire dal caos Legato ai ripescaggi in Serie B, l'argomento più scottante della scorsa estate calcistica. In una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Balata spiega che una Serie B "ristretta" fa bene anche alla Serie A. "I problemi di sostenibilità erano noti ...