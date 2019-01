Sergio Costa al Corriere | Salvini si convincerà | il Contratto dice no alle

huffingtonpost

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Il clima in materia di ambiente è rovente. M5S e Lega non si intendono su diversi fronti, e altri se ne stanno aprendo strada facendo. C'è soprattutto il tema delle trivellazioni, che vede gliati su posizioni inconciliabili, ma c'è anche quello delle nomine, esploso dopo il niet imposto dal Carroccio al candidato del ministroper la presidenza del parco del Circeo. "Un incidente di percorso"oggi il ministro dell'Ambiente aldella Sera, che difende le modalità di selezione e il curriculum del suo candidato per il Circeo, il generale dei carabinieri Antonio Ricciardi."Ma ben venga perché mi dà occasione di chiarire il sistema delle nomine nei parchi che intendo portare avanti, da Belluno in Aspromonte. Un sistema indipendente dai partiti e secondo i precetti della Costituzione"Niente diktat dai partiti, ...