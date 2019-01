Serena Rossi al Festival di Sanremo 2019 per cantare Mia Martini | ultimi aggiornamenti

Serena Rossi in Io sono Mia : in lacrime per l’incontro con Loredana Bertè : Serena Rossi sarà Mia Martini in Io sono Mia: l’attrice racconta l’incontro con Loredana Berté L’attesissimo film su Mia Martini (Io sono Mia) vedrà Serena Rossi vestire i panni di una delle più grandi cantanti della musica italiana. Interpretare Mia Martini, ovviamente, è stata una gran bella sfida per lei. Film e sceneggiatura, ha raccontato […] L'articolo Serena Rossi in Io sono Mia: in lacrime per l’incontro con ...

Mia Martini torna a cantare grazie a Mattia Donna & La Femme Piège - e alla voce di Serena Rossi - : Mattia Donna ha 42 anni, Andrea Toso 44 e da venti lavorano insieme. Sono musicisti e produttori. Mattia è anche cantautore, sebbene per ora quell'aspetto sia in stand by. Scrivono musica da film, ...

Retroscena Blogo : Sanremo 2019 - Serena Rossi canterà Mia Martini - scoppia il caso Ora o mai più : Si concluderà stasera, mercoledì 16 gennaio, la tre giorni al cinema di Io sono mia, la fiction che Rai1 trasmetterà - secondo quanto risulta a Blogo - martedì 12 febbraio (la data non era ancora nota e anche in conferenza stampa, qualche giorno fa, non era stata annunciata ufficialmente). Come ipotizzato nelle scorse settimane, la biopic di Mia Martini prodotta da Eliseo Fiction di Luca Barbareschi usufruirà del lancio al Festival di ...

Serena Rossi è Mia Martini : «Così ho ridato dignità a Mimì» : In meno di due ore Serena Rossi restituisce sullo schermo tutta la determinazione, la rabbia, il dolore, la forza, la fragilità, l’amore e l’ostinazione di Mia Martini. E sono fiumi di lacrime. Altro che Rami Malek, altro che Bohemian Rhapsody. Io Sono Mia, al cinema con Nexo Digital il 14, 15 e 16 gennaio (qui l’elenco di tutte le sale) e in tv su Raiuno a febbraio, è un racconto emotivo, profondo e sincero di quella che fu ...

Io sono Mia - Serena Rossi nei panni di Mia Martini : ‘Sciolta in lacrime con Loredana Bertè’ : La storia personale e artistica di Mia Martini torna sugli schermi con Io sono Mia, un biopic prodotto da Eliseo Fiction in collaborazione con Rai Fiction. Il film è uscito in oltre 200 sale cinematografiche il 14, 15 e 16 gennaio e verrà trasmesso in tv dopo il festival di Sanremo, il pRossimo febbraio. Protagonista una strepitosa Serena Rossi, che dopo aver dato vita al ricordo di Mimì a Tale e quale Show, torna a vestirne i panni con ...

Mia Martini – Io sono Mia - per tre giorni al cinema il biopic con Serena Rossi (recensione) : Mia Martini – Io sono Mia, dal 14 al 16 gennaio il film biografico diretto da Riccardo Donna e coprodotto da Rai Fiction sbarca al cinema, distribuito in circa 270 copie dalla Nexo Digital, prima del passaggio su Rai Uno a febbraio. sono presto detti pregi e difetti del film (televisivo?). Prima di tutto il merito di risarcire, come sempre ahinoi fuori tempo massimo, la memoria di un’artista vera, Mia Martini, una carriera funestata da una ...

Io Sono Mia : Loredana Bertè commossa per Serena Rossi nei panni di Mia Martini : Pochi giorni all’uscita di Io Sono Mia, uno dei prodotti più attesi nella stagione invernale e che potremmo vedere il 14-15 e 16 gennaio su Rai 1. Durante la presentazione milanese del film era presente la protagonista Serena Rossi nei panni di Mia Martini, il produttore Luca Barbareschi e Loredana Bertè carica di emozione e sofferenza emotiva per l’uscita di questo prodotto televisivo “Beh, è stato un po’ doloroso, ma ...

Serena Rossi è Mia Martini : "Si ha un ricordo falsato di lei : vi farò cambiare idea. In questo film ho ridato un sorriso alla sua voce" : "Non sono una che si aspetta mai cose, ho imparato a far questo da tempo, perché quando uno si aspetta, resta poi deluso". Quando incontri dal vivo una come Serena Rossi, a colpirti, prima ancora che la sua bellezza, sono il suo sguardo, ma soprattutto la sua voce, modulatrice di frasi dirette e sincere come lo è lei, un insieme di parole che a seconda dei momenti possono far ridere, riflettere, commuovere. Gli ultimi anni sono ...

Io Sono Mia - conferenza con Serena Rossi e Loredana Bertè : Questa mattina viene presentato alla stampa il film Io Sono Mia, in uscita il 14 gennaio 2019 (trasmesso su Rai 1 dopo il Festival di Sanremo). Io Sono Mia è la storia di un’artista unica dalla voce inimitabile; la storia di una donna appassionata che ha amato fino in fondo con ogni fibra del suo essere: Mia Martini, ovviamente, qui interpretata da Serena Rossi.Saranno presenti Eleonora Andreatta, direttore Rai Fiction; Luca Barbareschi, ...

Io sono Mia - il film su Mia Martini con Serena Rossi - in anteprima al cinema a gennaio 2019 (video trailer) : Io sono Mia, il film su Mia Martini prodotto da Rai Fiction, esordirà in anteprima sul grande schermo prima di arrivare in prima serata su Rai1 e on line, in streaming su RaiPlay. Tre i giorni di programmazione previsti per il film, distribuito da NexoDigital in decine di sale cinematografiche italiane alla vigilia del debutto nel palinsesto di Rai1, un'iniziativa che ha già riscosso grande successo di pubblico con l'anteprima del film ...

