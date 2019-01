Seppi-Tiafoe | Australian Open 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

oasport

: @rougimar Seppi solo apparentemente ha un compito più semplice, questo Tiafoe ha un tennis arruffone, confusionario… - giansnow15 : @rougimar Seppi solo apparentemente ha un compito più semplice, questo Tiafoe ha un tennis arruffone, confusionario… - Intralot_Calcio : #AustralianOpen Nella notte #Tsitsipas affronterà il sempre temibile #Basilashvili, mentre per #Berdych c’è… - SisalMatchpoint : ?? ???? vs . ???? La strada di Andreas #Seppi per gli ottavi di finale degli #Ausopen si incrocia con quella della next… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Domani (venerdì 18 gennaio) Andreasaffronterà lo statunitense Francesnel terzo turno degli. L’altoatesino dopo aver battuto l’o Jordan Thompson, dovrà affrontare il numero 39 del mondo per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale del torneo. Non ci sono precedenti tra i due, ma l’avversario è sicuramente temibile, visto cheha eliminato il sudafricano Kevin Anderson, testa di serie numero cinque. Servirà quindi il migliorper vincere questo match.Il match tra Andrease Francessarà trasmesso in diretta tv su Eurosport e in direttasu Eurosport Player, mentre OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale dell’incontro. Di seguito il programma completo.Venerdì 18 gennaioCourt 3Secondo match dall’1.00 ora italianaUSA vs A....