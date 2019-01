Scossa di terremoto in provincia di Cosenza | epicentro a Campana DATI e MAPPE

Terremoto in Romagna - l’esperto : “E’ l’ennesima Scossa di avvertimento - se lo ignoriamo ciò che accadrà sarà colpa nostra” : Una forte scossa di Terremoto ha fatto tremare il Nord Italia alle 00:04 della notte tra il 14 e il 15 gennaio. La scossa, in base ai dati ufficiali dell’INGV, è stata di magnitudo 4.6 con epicentro sulla costa di Ravenna, molto vicino all’area in cui sorge Mirabilandia. Si è verificata a 25km di profondità ed è stata avvertita in tutto il Nord Italia e su gran parte del Centro. La terra ha tremato in modo particolarmente significativo in ...

Terremoto - Scossa fortissima alle Vanuatu : diramata l'allerta tsunami : Un forte Terremoto di magnitudo 6.7 è stato registrato alle isole Vanuatu , in Oceania. Il sisma, a profondità di 20 chilometri, è stato registrato alle 5.06 locali, le 19.06 in Italia. E' stata ...

Terremoto in Romagna : è stata “la Scossa più forte ultimi 30 anni” : “Sono gia’ partiti i controlli in tutto il nostro territorio. Questa notte e’ stata verificata la nostra struttura ospedaliera, il Santa Maria delle Croci. E si sta procedendo sia negli edifici pubblici che in quelli privati per i quali ho fatto un’ordinanza apposita per far si che si svolgano i controlli e le verifiche“: ha spiegato il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, in riferimento alla scossa di Terremoto ...

Scossa 4.6 a Ravenna. Paura nel Nord-Est italiano per il #terremoto : Lievi danni e tanta Paura questa notte sulla riviera romagnola. La Scossa di terremoto con magnitudo 4.6 è avvenuta 3 minuti dopo la mezzanotte con epicentro a 11 Km da Ravenna e con ipocentro a 25 Km di profondità. Nella notte sono poi state registrate tre lievi repliche sulla costa. In tanti hanno preferito passare la notte fuori dalle proprie abitazioni e le scuole a Ravenna oggi restano chiuse per precauzione mentre si svolgono i controlli ...

Terremoto - Scossa a Ravenna : Una forte scossa di Terremoto ha scatenato panico e paura in Emilia Romagna nella zona di Ravenna. La scossa di 4,6 di magnitutdo, secondo la rilevazione dell'Ingv, è stata avvertita anche a Bologna, nelle Marche e in Veneto. Il Terremoto si è fatto sentire poco dopo la mezzanotte. L'epicentro è stato localizzato lungo il litorale di Ravenna a 11 km a est dal capoluogo. Subito dopo la prima scossa un'altra di intensità 3.0 con epicentro questa ...

Terremoto in Emilia Romagna - Scossa di magnitudo 4.6 a Ravenna : paura ma nessun danno. Chiuse le scuole : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.6 è stata localizzata 11 km ad est di Ravenna, ma è stata avvertita anche a Bologna, nelle Marche e nel Veneto. Era passata da pochi minuti la mezzanotte quando la scossa ha svegliato la Romagna: tanta paura ma nessun danno a cose o persone. L’epicentro è stato localizzato lungo il litorale Ravennate, 11 km a est del capoluogo. Secondo le rilevazioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ...

