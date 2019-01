Sci alpino – Cambia il programma di Wengen : i dettagli della tappa di Coppa del Mondo maschile : Wengen, cambio di programma nella combinata di venerdì: orari confermati, ma si farà prima lo slalom e poi la discesa Piccolo, ma significativo cambio di programma a Wengen, dov’è in corso la tappa di Coppa del Mondo maschile di sci alpino. A causa delle previsioni meteo, gli organizzatori hanno deciso di modificare gli orari della combinata di venerdì 18 gennaio, invertendo l’ordine della discesa e dello slalom. A ...

Sci alpino – Coppa Europa : Nadia Delago seconda nella discesa in Val di Fassa : Nadia Delago sale ancora sul podio in Coppa Europa: è seconda nella prima discesa in Val di Fassa Già se vinci due gare consecutive sulla stessa pista non può essere un caso. Ma se a distanza di un mese sali ancora sul podio, significa che il tuo livello è alto. Molto alto. Nadia Delago è seconda nella discesa in Val di Fassa: sulla pista La Volata, dove si terranno i Mondiali junior di sci alpino, l’azzurra chiude a 68 ...

Sci alpino - Paris show in discesa : l’azzurro è il più veloce nella 2ª prova a Wengen : Dominik Paris ha ottenuto il miglior crono nella 2ª prova a Wengen, davanti al francese Johann Clarey Quando Dominik Paris decide di fare sul serio, per gli altri si mette male. L’azzurro, che si era nascosto nella prima prova a Wengen preferendo testare la pista senza badare al tempo, è il più veloce nel secondo training sulla Lauberhorn. L’azzurro chiude con il tempo di 1’46″27, a +0″33 sul francese ...

Sci alpino - discesa Cortina 2019 : la svizzera Corinne Suter vince la seconda prova. Ottava Nadia Fanchini : Corinne Suter è stata la più veloce nella seconda prova della discesa libera di Cortina con partenza abbassata allo start del SuperG. La svizzera ha chiuso con il tempo di 1’16”17, precedendo di 27 centesimi l’austriaca Cornelia Huetter e 36 centesimi la slovena Ilka Stuhec. Quarta posizione per l’austriaca Stephanie Venier a 39 centesimi, mentre al quinto posto a pari merito a 42 centesimi ci sono la tedesca Kira Weidle ...

Sci alpino – Mowinckel davanti a tutti nella prima prova di discesa a Cortina : Vonn decima : A Cortina la più veloce è Mowinckel, Lindsey Vonn decima nella prima prova, Nadia Fanchini la miglior azzurra. Alle 12.30 si torna in pista sull’Olympia Ragnild Mowinckel è la più veloce nella prima prova di discesa effettuata a Cortina. La norvegese ha preceduto Tamara Tippler di 6 centesimi e Romane Miradoli di 39, poco più lontane due specialiste come Ramona Sieberhofer, Kira Weidle e Nicole Schmidhofer. A livello internazionale, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Wengen 2019 : tre giorni di altissimo livello sulla Lauberhorn : Se in Formula Uno ci sono Monte-Carlo e Monza e nel tennis Wimbledon e Roland Garros, nello sci alpino non possiamo non citare che Wengen e Kitzbuhel come “grandi classiche”. Quelle piste nelle quali tutti vogliono correre e sulle quali chiunque vuole mettere la propria firma. Il mese di gennaio, come tradizione del Circo Bianco propone proprio questa doppietta, e questo fine settimana prenderà il via con la tre-giorni di ...

Sci alpino - Coppa Europa Val di Fassa 2019 : Elisabeth Reisinger vince la discesa libera davanti a una ottima Nadia Delago : L’austriaca Elisabeth Reisinger ha vinto la discesa libera della Val di Fassa, valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2019. La seconda della classifica generale ha dominato la prova odierna con il tempo di 1:23.46, staccando di 68 centesimi la nostra Nadia Delago che conferma, ancora una volta, di essere davvero in crescita nelle discipline veloci. Completa il podio la svizzera Juliana Suter a 88. Quarta posizione per un’altra ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Wengen 2019 : Dominik Paris vola nella seconda prova di discesa - nono Innerhofer : Il nostro Dominik Paris ha fatto registrare la migliore prestazione nella seconda prova della discesa libera di Wengen, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Rispetto alla giornata di ieri il percorso è stato notevolmente accorciato, dato che il tempo finale del nativo di Merano è stato di 1:46.27 (rispetto ai canonici due minuti e mezzo della discesa sulla pista del Lauberhorn). Secondo tempo per il francese Johan Clarey ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Ragnhild Mowinckel è la più veloce nella prima prova della discesa di Cortina - 13ma Nadia Fanchini : La norvegese Ragnhild Mowinckel ha fatto segnare il miglior tempo nella prima prova della discesa di Cortina, valevole per la Coppa del Mondo 2019. La 26enne nata a Molde ha completato la sua prova sulla Olimpia delle Tofane con il tempo di 1:37.70, staccando l’austriaca Tamara Tippler di 6 centesimi e la francese Romane Miradoli di 39. Quarto tempo per l’austriaca Ramona Siebenhofer a 40 centesimi, quinto per la tedesca Kira Weidle ...

Sci alpino – Coppa Europa - quarto posto per Maurberger dopo la 1ª manche del gigante di Plan de Corones : Coppa Europa, Maurberger quarto dopo la prima manche del gigante di Plan de Corones: è a un centesimo dal podio Simon Maurberger è quarto al termine della prima manche del gigante di Coppa Europa in corso a Plan de Corones. Sulla Erta l’azzurro leader della classifica generale e reduce dai due trionfi in slalom in Val Cenis, ha chiuso a 73 centesimi dal norvegese Lucas Braathen, tra i migliori specialisti della competizione che con ...

Sci alpino : a Cortina ritorna la Regina della velocità. Lindsey Vonn riapre la caccia al record di Stenmark : L’Olimpia delle Tofane celebra questo fine settimana il ritorno della “Regina della velocità”. Proprio su una delle piste più amate, riparte la caccia di Lindsay Vonn al record di Ingemar Stenmark. La campionessa americana rientra finalmente nel Circo Bianco e lo vuole fare subito in grande stile, cercando di conquistare almeno una vittoria nelle due discese e supergigante che sono in programma a Cortina. Una carriera ...

Sci alpino - Sofia Goggia sta meglio! Possibile rientro a Garmisch - mirino sui Mondiali di Are! : Una buonissima notizia in casa Italia per quanto riguarda lo sci alpino. C’è tanta attesa, ma forse sembra essere arrivato il momento di rivedere in pista Sofia Goggia, la campionessa olimpica in carica di discesa libera. L’azzurra, infortunatasi prima dell’inizio della stagione al perone della gamba destra, è tornata ad allenarsi sulla neve: dovrà rinunciare alla tappa di casa della Coppa del Mondo a Cortina d’Ampezzo, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher sempre più in fuga : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin al comando anche in gigante : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...