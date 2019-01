Sbarchi | Salvini | ' Sono scesi da 300mila a 23mila'

Tav - Toninelli : “Analisi costi-benefici completa entro gennaio. Sbarchi? Senza di me Salvini non avrebbe fatto niente” : L‘analisi costi benefici sulla Tav sarà completa entro fine gennaio. “È arrivata come bozza. La stiamo vagliando”, spiega Danilo Toninelli ad Agorà su Rai3. Ma la grande opera non rischia di spaccare il rapporto fiduciario tra i due alleati di governo, visto che la Lega è favorevole? “Se non ci fosse il contratto di governo le potrei rispondere di sì, ma siccome c’è un bel contratto di governo che vincola due forze ...

Matteo Salvini - la sua linea sugli immigrati era efficace. Ora con Conte e Di Maio riprenderanno gli Sbarchi : C'è qualcosa che Giuseppe Conte e Luigi Di Maio non hanno considerato. Il loro complotto contro Matteo Salvini si tradurrà infatti in nuovi sbarchi. E considerando che l'unico risultato positivo - a ...

Salvini : porti rimangono chiusi e Sbarchi a zero - bacione a Baglioni : Roma – “A letto tardi e in piedi presto, un po’ stanco ma felice. I nostri porti rimangono chiusi, gli sbarchi sono a zero e gli Italiani non pagheranno un euro per altri nuovi arrivi, l’Europa invece si prendera’ (con ritardo) le centinaia di immigrati che aveva promesso di accogliere dall’Italia dalla scorsa estate. La battaglia contro scafisti, trafficanti e Ong dei furbetti continua! #dalleparoleaifatti ...

Migranti a Malta - ira di Salvini : «Zero Sbarchi». Giallo sul vertice con Conte : Sbarcano finalmente a Malta i 49 Migranti che da 19 giorni erano a bordo delle navi delle Ong Sea Watch e Sea Eye ferme al largo dell'isola, lasciati volontariamente in mezzo al mare e sulla...

Migranti a Malta - ira di Salvini : «Zero Sbarchi». Giallo sul vertice con Conte : Sbarcano finalmente a Malta i 49 Migranti che da 19 giorni erano a bordo delle navi delle Ong Sea Watch e Sea Eye ferme al largo dell'isola, lasciati volontariamente in mezzo al mare e sulla...

Migranti - rabbia di Salvini : 'Non autorizzo Sbarchi'. Convocato vertice d'urgenza : È crisi nel governo dopo la decisione di Giuseppe Conte di accogliere una parte dei Migranti a bordo delle navi Ong a largo di Malta. Decisione che non è andata giù al ministro dell'Interno Matteo ...

Migranti - rabbia di Salvini : «Non autorizzo Sbarchi». Convocato vertice d'urgenza : È crisi nel governo dopo la decisione di Giuseppe Conte di accogliere una parte dei Migranti a bordo delle navi Ong a largo di Malta. Decisione che non è andata giù al ministro...

Migranti - rabbia di Salvini : «Non autorizzo Sbarchi». Convocato vertice d'urgenza : È crisi nel governo dopo la decisione di Giuseppe Conte di accogliere una parte dei Migranti a bordo delle navi Ong a largo di Malta. Decisione che non è andata giù al ministro...

Conte e i numeri sugli Sbarchi asfaltano la linea Salvini : La decisione di Malta di autorizzare lo sbarco dei 49 migranti che da più di due settimane si trovano a bordo delle navi umanitarie tedesche Sea Watch 3 e Sea Eye alimenta le polemiche all'interno del governo. Al punto che questa sera, a palazzo Chigi, ci sarà un “chiarimento”. A chiederlo, da Varsa

Salvini : rimarrò contrario a nuovi Sbarchi in Italia - non cedere a minacce : Roma – “Mentre col premier e col ministro dell’Interno polacco parliamo di protezione delle frontiere esterne dell’Europa e di sicurezza, leggo che a Bruxelles fanno finta di non capire e agevolano il lavoro di scafisti e Ong. Sono e rimarro’ assolutamente contrario a nuovi arrivi in Italia”. “E continuo a lavorare per espellere i troppi clandestini gia’ presenti sul nostro territorio. cedere alle ...

Zaia dalla parte di Salvini : "Cedere a nuovi Sbarchi alimenta il racket dei migranti" : Nel braccio di ferro tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte si inserisce, danno manforte al ministro dell'Interno, Luca Zaia . Il governatore del Veneto, infatti, sposa la linea dura del responsabile del ...

Salvini : Sbarchi e aerei? lavoriamo per rimandarne a casa un bel po’ : Roma – “Altro che farne sbarcare altri o andarli a prendere con barconi e aerei, stiamo lavorando per rimandarne a casa un bel po’. Scafisti e terroristi: a casa”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno. L'articolo Salvini: sbarchi e aerei? lavoriamo per rimandarne a casa un bel po’ proviene da RomaDailyNews.

Giuseppe Conte vuole prendere gli immigrati della Sea watch - Matteo Salvini : 'Niente Sbarchi - altrimenti...' : 'Altro che farne sbarcare altri o andarli a prendere con barconi e aerei, stiamo lavorando per rimandarne a casa un bel po'. Scafisti e terroristi: a casa', tuona su Twitter il ministro dell'Interno ...

Migranti di Sea Watch e Sea Eye - Conte a Salvini : "No Sbarchi? Mando un aereo. C'è limite al rigore" : Insomma, aggiunge il premier per essere più chiaro, "se non li faremo sbarcare li prenderò con l'aereo" perché "alla politica del rigore c'è un limite". Parole che ben interpretano il pensiero del ...