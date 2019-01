Sarri trova Higuain ma può perdere Hazard | il Real lo vuole subito

Sarri padre : “Mio figlio sarebbe rimasto volentieri a Napoli. Inghilterra? Si trova benissimo” : “A lui Napoli è rimasto nel cuore e secondo me sarebbe rimasto volentieri lì, purtroppo è successo forse qualcosa con il presidente, non lo so. In ogni modo in Inghilterra sta benissimo“. Lo ha detto Amerigo Sarri, padre dell’attuale tecnico del Chelsea, Maurizio Sarri, a margine del premio Giglio d’oro consegnatogli quest’oggi all’hotel Meridiana di Calenzano (Fi). “Non sono mai andato a vedere le ...