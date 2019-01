Sanremo 2019 | scoppia la polemica per i compensi dei conduttori

Cenerentola e altre storie è il nuovo album di Enrico Nigiotti in uscita dopo Sanremo 2019 : Il nuovo album di Enrico Nigiotti è Cenerentola e altre storie. L'artista di Livorno è quindi pronto a tornare sul campo appena dopo la conclusione del Festival di Sanremo 2019 al quale parteciperà con il brano Nonno Hollywood. La data di uscita della sua nuova prova di studio è prevista per il 15 febbraio ma non si tratterà di un album completamente nuovo, bensì di un repack del suo ultimo lavoro - Cenerentola - che ha rilasciato nel mese ...

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni smentisce se stesso? L'indiscrezione sul super-ospite della finale : Claudio Baglioni aveva giurato che nel prossimo Sanremo tutti gli ospiti sarebbero stati italiani, ma pare che non sarà così. Secondo Davide Maggio, tra i protagonisti della serata finale, di sabato 9 febbraio, ci sarà Luis Fonsi. L’interprete di Despacito duetterà con un ospite italiano, Eros Ramaz

Sanremo 2019 - i favoriti : ecco chi vincerà secondo le quote degli scommettitori : Sanremo 2019, i favoriti: ecco chi vincerà secondo le quote degli scommettitori Ultimo è il favorito a ranghi unificati: ecco secondo i bookmaker su chi dobbiamo investire nelle nostre...

Festival di Sanremo 2019/ Svelati i cachet di Baglioni - Virginia Raffaele e Claudio Bisio : un totale di 1 - 5 ml : Festival di Sanremo 2019, Svelati i cachet di Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio: la Rai sborserà un totale di 1,5 milioni di euro.

Retroscena Blogo : Sanremo 2019 - il DopoFestival e la stanza d'hotel prenotata a nome di Saverio Raimondo : Questa è la storia di una stanza di un albergo di Sanremo prenotata per conto della Rai a nome di Saverio Raimondo. Sarebbe questo il perfetto incipit, in versione C'è posta per te, per raccontare l'indiscrezione di cui Blogo è entrata in possesso. Secondo quanto ci risulta, infatti, la tv pubblica starebbe pensando al coinvolgimento del comico al prossimo Festival di Sanremo. In particolare, Raimondo potrebbe essere presente al Dopo ...

Sanremo 2019 - Virginia Raffaele al Festival : vestiti - stilisti - look serata per serata : Cresce l'attesa per la 69esima edizione del Festival che vedrà la comica romana nel ruolo di co-conduttrice. Quali abiti...

Ghemon a Sanremo 2019 con "Rose viola" : testo e video : Prima volta al Festival per il rapper campano, che l'anno scorso ha già calcato il palco dell'Ariston per duettare da ospite...

Sanremo 2019 - Alba Parietti : “Mi scandalizza che Virginia Raffaele guadagnerà meno di Claudio Bisio” : A Claudio Baglioni circa 700mila euro, a Claudio Bisio 450mila e a Virginia Raffaele 350mila. Sono questi i compensi che dovrebbero ricevere i tre conduttori del Festival di Sanremo 2019. Cifre importanti, ma comunque in linea con quelle sborsate dalla Rai negli scorsi anni, che hanno fatto però discutere Alba Parietti, che ha sottolineato come secondo lei sia ingiusto che Virginia Raffaele guadagni meno di Claudio Bisio e ha lanciato una ...

Sanremo 2019 - la Rai precisa : «Nessun aumento di cachet per Baglioni» : Claudio Baglioni Claudio Baglioni non riceverà alcun aumento di cachet per il Festival di Sanremo 2019. Lo ha precisato la Rai a seguito delle indiscrezioni di stampa secondo cui il conduttore e direttore artistico della kermesse avrebbe ottenuto un incremento di stipendio per l’evento in scena dal 5 al 9 febbraio prossimi. Il compenso del cantautore, fanno sapere da Viale Mazzini, rimarrà invariato ed ammonterà a 585mila euro. “In ...

Sanremo 2019 - Claudio Bisio e Virginia Raffaele : cachet ridotti? Rai : "Il compenso di Baglioni è identico all'anno scorso" : Aggiornamento ore 13:30A seguito delle indiscrezioni pubblicate su Il Corriere della Sera, la Rai ha emesso un comunicato aziendale con il quale ha precisato che il compenso di Claudio Baglioni per Sanremo 2019 è il medesimo percepito dal cantautore romano anche per la scorsa edizione e con il quale ha sostanzialmente confermato l'esistenza di un piano di razionalizzazione dei costi per quanto concerne i compensi dei conduttori:prosegui ...

Claudio Bisio : età - altezza - moglie e figli. Chi è a Sanremo 2019 : Al fianco di Claudio Baglioni, nella conduzione di Sanremo Festival 2019, ci saranno Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Il palco dell’Ariston rappresenta un’altra “prima prova” per Bisio che, data la sua esperienza, promette bene. L’attore, comico e conduttore, Claudio Bisio sembra sempre avere, infatti, “una marcia in più”. Che debba interpretare un personaggio per il grande schermo, giudicare ...

Sanremo 2019 : in arrivo una sforbiciata sui compensi? Ecco quanto guadagnano Baglioni - Raffaele e Bisio : Baglioni, Raffaele e Bisio La sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo è ormai alle porte e, come ogni anno, non mancano le polemiche legate ai compensi dei conduttori. Le news dell’ultima ora dicono che la Rai starebbe pensando di abbassare considerevolmente i cachet dei conduttori Claudio Bisio e Virginia Raffaele. La modifica non riguarderebbe, al contrario, il direttore artistico Claudio Baglioni. A riportarlo il Corriere ...

Quanto guadagna Claudio Baglioni a Sanremo 2019 - il cachet totale : Quanto guadagna Claudio Baglioni a Sanremo 2019, il cachet totale Il 2019 ormai si è già avviato da tempo, a “confermarlo” anche l’imminente arrivo del Festival di Sanremo 2019. Il programma andrà in onda da martedì 5 a sabato 9 febbraio. Il direttore artistico anche quest’anno sarà Claudio Baglioni, affiancato da Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Nonostante non sia ancora iniziato, molte persone stanno già ...

Sanremo 2019 - voci sui compensi dei presentatori : a Baglioni 700 mila euro : Come ogni anno ormai, a ridosso del Festival di Sanremo, crescono le polemiche. Non solo riguardo alle posizioni politiche che spesso i conduttori e partecipanti prendono, come quella sui migranti, ma anche sui compensi pubblici che percepiscono. Quest'anno i cachet andranno a Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Sanremo 2019, i cachet dei Vip Al momento si tratta soltanto di voci di corridoio, ma trattandosi di soldi dei ...