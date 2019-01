Sanità | il ministro Grillo attacca De Luca | ' Snobba lo Stato'

La storia del dossier del ministro Giulia Grillo sugli scienziati del Consiglio superiore di Sanità : Il ministro della Salute, Giulia Grillo , finisce sotto accusa per aver chiesto una 'schedatura' dei membri del Consiglio superiore di Sanità in modo da poter scoprire le loro precedenti appartenenze politiche. Un ' dossier aggio' che Grillo contesta, pur pubblicando il documento integrale che conferma quanto riportato da Repubblica.Continua a leggere

Consiglio di Sanità - i membri epurati sono stati 'schedati' dal ministro Grillo : nel mirino il loro passato politico : E' stato il ministro della Salute, Giulia Grillo , a chiedere espressamente una verifica sul passato politico dei membri del Consiglio superiore di Sanità per poi procedere con il loro allontanamento .

Formiche su paziente a Napoli - il ministro Grillo : «Pagherà chi sbaglia - urgente un commissario per la Sanità » : «È incredibile che per la terza volta siano segnalate Formiche nei locali e, cosa intollerabile, sui pazienti dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli . La persistenza del problema...

'Stanco di politici incompetenti' : sfogo del chirurgo diventa virale/ Pisa : ministro Grillo ' Sanità va difesa' : Pisa , trapianti a Capodanno: chirurgo 'fiero ma stanco'. Il post di Daniele Pezzati diventa virale : ' politici incompetenti non riconoscono il sacrificio'.

Manovra - il ministro Grillo : 'Nuove risorse per la Sanità ' : Arrivano ulteriori risorse finanziarie per la sanità, destinate ad "ammodernare le strutture esistenti, a ridurre le liste di attesa e a promuovere la ricerca". Lo ha reso noto il ministro della ...

Altre due dimissioni nell’Istituto Superiore di Sanità - il ministro Grillo : “Mai interferito con la loro attività” : “Mai alcun atto di questo governo, a partire da quelli del mio ministero, ha interferito nelle attività dell’Istituto Superiore di Sanità , né condizionato l’indirizzo programmatico o scientifico. Mai i ricercatori dell’Iss, il personale o i dirigenti hanno ricevuto pressioni rispetto al loro operato, né mai io come ministro sono intervenuta per portare condizionamenti o ingerenze di alcun genere”. E’ il ...

Mala Sanità in Campania - video Le Iene/ Ministro Salute Giulia Grillo : "Il vostro servizio mi ha distrutto" : Malasanità in Campania , video : Le Iene si rivolgono al Ministro della Salute Giulia Grillo . "Il vostro servizio mi ha distrutto". Interverrà davvero?

Sanità - Ministro Grillo : “Con il nuovo Piano nazionale delle liste d’attesa riportiamo la salute dei cittadini al primo posto” : “Ho trasmesso alle Regioni il nuovo Piano nazionale di Governo delle liste di Attesa per riportare la salute dei cittadini nelle priorità dell’azione politica“: lo ha dichiarato Giulia Grillo, Ministro della salute. “Il Piano mancava da quasi 10 anni e conteneva generiche azioni di governo. Ora mettiamo regole certe e stanziamo fondi per dire basta alle attese infinite per una visita medica o un esame diagnostico! Presto, insieme ...