Samsung Galaxy S10+ pizzicato sull’autobus? Ecco il presunto flagship dal vivo

Fantastica iniziativa per i Samsung Galaxy Note 4 guasti : supporto gratis o buono sconto - i requisiti : Ci sono alcune novità davvero interessanti per gli utenti che negli ultimi quattro anni abbondanti hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy Note 4 e che, ad oggi, si ritrovano con uno smartphone che presenta moltissimi difetti. Premesso che alcuni sono fisiologici, se pensiamo che non si parla di un device lanciato sul mercato ieri, altri effettivamente indicano che qualcosa è andato storto in fase di progettazione dello smartphone. Ebbene, ...

Immediatamente in Italia la patch di gennaio per Samsung Galaxy S7 : ecco a cosa serve : Risulta essere in distribuzione in queste ore l'aggiornamento di gennaio per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S7 e di un S7 Edge no brand qui in Italia. In netto anticipo rispetto a quanto riscontrato nel recente passato, dunque, la patch mensile per il top di gamma commercializzato nel 2016 ha messo piede anche nel nostro Paese a bordo della variante più diffusa di uno smartphone che risulta essere ancora molto popolare. ...

Stasera una pioggia di Aggiornamenti in roll out per Nokia 3.1, ASUS ZenFone 4, Sony Xperia XZ1 e XZ1 Compact, Samsung Galaxy A6 Plus e Note 8

Samsung Galaxy A Coppa Italia – Andata dei quarti di finali : sorridono Novara - Conegliano e Busto Arsizio : Samsung Galaxy A Coppa Italia: Igor Gorgonzola Novara, Imoco Volley Conegliano e Unet E-Work Busto Arsizio a segno nell’Andata dei quarti di finale. Da sabato 19 gennaio le gare di ritorno Sono Igor Gorgonzola Novara, Imoco Volley Conegliano e Unet E-Work Busto Arsizio ad aggiudicarsi il primo round dei quarti di finale della Samsung Galaxy Coppa Italia di Serie A1 Femminile, completando il quadro delle gare di Andata dopo il ...

Il sensore d'impronte sotto al display di Samsung Galaxy S10/S10+non dovrebbe funzionare correttamente in presenza di pellicole protettive.

Giornata di Benchmark per Samsung Galaxy S10+, Galaxy A40 e Galaxy A50, mentre spuntano nuovi possibili dettagli su Galaxy M10, atteso in India a fine mese.

Samsung Galaxy A9 (2018) è in promozione da Esselunga fino al 23 gennaio: la nuova Offerta Tech propone lo smartphone con Cinque fotocamere al prezzo scontato di 499 euro fino a esaurimento scorte.

Azuri ha pubblicato le immagini relative ad una protezione per lo schermo e a due custodie per i tre attesissimi Samsung Galaxy S10

Samsung sta aprendo le registrazioni al One UI beta program per Galaxy S8 e Galaxy S8+ ed sta dando maggiore diffusione a quello di Galaxy Note 8.

Spunta persino su GeekBench il Samsung Galaxy S10 Plus : confronto con il Galaxy S9 Plus : Manca circa un mese alla presentazione del nuovo Samsung Galaxy S10 Plus, ma sul web si susseguono le informazioni riguardanti la sua scheda tecnica. Dopo aver esaminato nella giornata di ieri le probabili scelte da parte del produttore coreano dal punto di vista del prezzo per le diverse versioni che, a partire da marzo, sfileranno anche qui in Italia, oggi 16 gennaio tocca fare uno step ulteriore. A cosa mi riferisco? In Rete sono trapelati ...

Samsung Galaxy A Coppa Italia : cominciati i quarti di finale - Scandicci stende in trasferta Firenze : La Savino Del Bene Scandicci si aggiudica il primo round dei quarti, 3-1 esterno al Bisonte Firenze. Sabato il match di ritorno, oggi le altre tre sfide La Savino Del Bene Scandicci compie un passo deciso verso le Finali della Samsung Galaxy A Coppa Italia di Serie A1 Femminile. Nel match di andata dei quarti di finale, le ragazze di Carlo Parisi sconfiggono nel derby Il Bisonte Firenze, imponendosi per 3-1 al Nelson Mandela Forum, che ...

Glorioso passo per Android 9 Pie su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus : apertura beta al 16 gennaio : Senz'altro è una bella notizia quela che stiamo riportando oggi 16 gennaio: Android 9 Pie su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus che comprende pure la nuovissima interfaccia proprietaria One UI è incredibilmente più vicino. La versione beta dell'importante update è partita, anche se con gli opportuni distinguo ma è indubbio che si è imboccata la strada giusta verso la release finale. Come ci comunica SamMobile, chi vuole testare Android 9 Pie su ...

Samsung Galaxy S10 e S10 Plus ottengono la certificazione in Cina svelando la potenza del caricabatterie da viaggio : Samsung ha appena ricevuto le certificazioni dall'agenzia cinese di certificazione 3C per i suoi imminenti top di gamma Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy S10 Plus, le quali rivelano alcune informazioni sul caricabatterie da viaggio da 9,0 V / 1,67 A o 5,0 V / 2,0 A che è molto simile ai caricabatterie da parete forniti con la gamma Samsung Galaxy S9 e Note 9. L'articolo Samsung Galaxy S10 e S10 Plus ottengono la certificazione in Cina ...

Samsung Galaxy A Coppa Italia – Come seguire tutte le partite dei quarti di finale : Samsung Galaxy A Coppa Italia: su LVF TV le gare di andata dei quarti di finale a prezzo scontato! Mercoledì Igor a Cuneo, UYBA a casa della Pomì. Secondo round Saugella-Imoco La Samsung Galaxy A Coppa Italia di Serie A1 Femminile entra nel vivo. Martedì sera il derby tra Il Bisonte Firenze e Savino Del Bene Scandicci aprirà il turno di andata dei quarti di finale (ore 20.30, diretta su LVF TV), mentre mercoledì saranno in programma gli ...