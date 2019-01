Rugby | l’Inghilterra fa già sul serio | annunciati i convocati per il Sei Nazioni 2019

sportfair

(Di giovedì 17 gennaio 2019) La formazione inglese preparerà in Portogallo l’atteso evento, che la vedrà debuttare il 2 febbraio a Dublino contro l’Irlanda Il Ct delEddie Jones ha annunciato oggi il gruppo che preparerà nelle settimane, in Portogallo, il Guinness 6che, per il XV della Rosa, prenderà il via il 2 febbraio a Dublino contro l’Irlanda campione in carica., attuale quarta forza del ranking internazionale World, affronterà l’Italia nel quarto turno del Torneo il 9 marzo sul campo di casa di Twickenham.“Siamo molto contenti della selezione effettuata e di aver recuperato alcuni atleti che mancavano da tempo per infortunio” ha detto Jones. “Non vediamo l’ora di volare in Portogallo e svolgere dieci giorni di ottima preparazione in vista della gara con l’Irlanda”.“Gli irlandesi oggi sono la miglior squadra al mondo, sono allenati molto ...