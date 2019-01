Rovigo | l’acqua nello scolo Vicinara diventa rossa | ARPAV sul posto | scoperta la causa

meteoweb.eu

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Sono in corso da stamattina a Calto le verifiche dei tecnicie dei Carabinieri Forestali sulla messa in sicurezza delloda parte del personale del Consorzio di bonifica. Ieri infatti, verso le 17,è stata allertata dai Carabinieri Forestali di Trecenta per uno sversamento di una sostanza di colore rosso. Subito sono state effettuate le verifiche, tecniche ed analitiche ed è stata identificata la sostanza. Si tratta di un colorante a base organica con un forte impatto visivo. Anche laè stata prontamente individuata: la responsabilità dello sversamento è di un’azienda della zona industriale di Calto, che dovrà provvedere ad effettuare la bonifica del canale. I controlli proseguono.L'articolo, l’acquasullaMeteo Web.