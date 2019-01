Rosy Abate 2 | il ritorno di Claudio Gioè

Rosy Abate 2 : la fiction andrà in onda di domenica : Rosy Abate è una delle fiction più attese del palinsesto invernale Mediaset di Canale 5. Ad un anno dall'epilogo della prima stagione ritornano le avventure della mafiosa Siciliana più amata d'Italia Rosy Abate 2: la messa in onda dopo la dottoressa Giò Il palinsesto di Canale 5 parte con il botto. Le domeniche di Gennaio avranno come protagonista l'instancabile Barbara D'Urso che, dopo venti anni, torna con il sequel della Dottoressa Giò. La ...

Rosy Abate La serie 2 : Leonardino Finito in Brutto Giro! : Torna la seconda stagione della fiction: Rosy Abate 2 – La serie. Dopo sei anni trascorsi in carcere Rosy Abate torna per riprendere suo figlio Leonardo, che intanto cresciuto frequenta cattive compagnie. Il ragazzo è Finito nel mirino del boss Costello, che ha visto in lui il suo futuro erede! Inizierà a breve il secondo capitolo della fiction amata dal pubblico di Mediaset Rosy Abate 2. La Regina di Palermo è pronta per tornare in tv, ...

Rosy Abate 2 in onda a febbraio su Canale 5 : Giulia Michelini dice addio alla fiction sui social? : C'è tanta attesa per la messa in onda di Rosy Abate 2 sia da parte del pubblico che ama il personaggio di Giulia Michelini sin dalla sua apparizione in Squadra Antimafia e sia da parte dei vertici Mediaset che continua a fare flop con le fiction, anche con i personaggi storici della rete (vedi Marco Bocci in Solo 2). Quali sono le novità e quale sarà il destino riservato alla regina di Palermo? Per molti la saga di Rosy Abate è già andata ...

Giulia Michelini : su Instagram "l'ultima vestizione" di Rosy Abate (video) : Rosy Abate è uno dei volti più amati dai telespettatori di Canale 5. La mafiosa siciliana, interpretata da Giulia Michelini, debuttò su Canale 5 nel 2009 con la prima stagione della fiction Squadra Antimafia - Palermo oggi. Rosy Abate 2: quando andrà in onda La seconda stagione è pronta della serie spin-off Rosy Abate è pronta. Il 12 dicembre sono state ultimate le riprese a Napoli. Le vicende si sposteranno dal capoluogo ligure a quello ...

Giulia Michelini dice addio a Rosy Abate/ Video : 'l'ultima vestizione' : Giulia Michelini dice addio a Rosy Abate: l'attrice, con un Video su Instagram, annuncia la fine delle riprese della seconda stagione della fiction.

Claudio Gioè in Rosy Abate 2? Mistero sul ritorno di Ivan Di Meo ma non sul boss Davide Devenuto : Claudio Gioè in Rosy Abate 2? Sembra che il sogno del pubblico di Canale 5 stia per realizzarsi e che l'amato Ivan di Meo di Squadra Antimafia possa tornare proprio nello spin off dedicato alla regina di Palermo. Mediaset ha annunciato i suoi palinsesti invernali confermando la messa in onda di Rosy Abate 2 da febbraio, molto probabilmente dal 17 febbraio, salvo cambiamenti, e le prime voci parlano proprio del ritorno di Di Meo. Chi ha ...

Anticipazioni Rosy Abate 2 : Davide Devenuto sarà il nuovo cattivo : Sono iniziate le riprese della seconda stagione di Rosy Abate che andrà in onda su canale 5 molto presto. A rivelarlo è stato Davide Devenuto che sarà il nuovo boss nella fiction con Giulia Michelini. Per chi non lo sapesse, tale attore è uno dei personaggi più amati di Un posto al sole. Ecco allora le primissime Anticipazioni di quello che accadrà nella nuova stagione....Continua a leggere

Da Rosy Abate 2 a Non Mentire passando per la Dottoressa Giò : Mediaset lancia le sue fiction : Dopo un autunno un po' debole legato soprattutto alla messa in onda di Solo 2 e L'Isola di Pietro 2, Mediaset si prepara a lanciare le sue fiction invernali: Rosy Abate 2, Non Mentire e La Dottoressa Giò. Queste sono le pietanze presenti nel menù del Biscione che sembra puntare sulla sicurezza degli ascolti relegando ai soliti noti il dovere di portare a casa il risultato. Giulia Michelini tornerà a vestire i panni della famosa mafiosa nel ...