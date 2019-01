Roma | scippa borsello ad artista mentre dipinge | uomo in arresto

Roma : Carabiniere in borghese arresta scippatore : Roma – Ieri sera, un Carabiniere del Comando Senato della Repubblica, libero dal servizio e in abiti civili, ha arrestato un 25enne, cittadino dell’Ecuador, senza occupazione e con precedenti, che aveva derubato una donna Romana che stava cenando in un ristorante. Passeggiando per il centro storico, all’altezza di via del Governo Vecchio, il Carabiniere ha sentito le urla della donna ed e’ subito intervenuto in suo ...