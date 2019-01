Rissa tra parenti nel crotonese | feriti padre e figlio

Fulham - nervi tesissimi tra Mitrovic e Kamara : furiosa Rissa durante una lezione… di yoga : I due giocatori del Fulham sono venuti alle mani durante una lezione di yoga, tempestivo l’intervento dei compagni di squadra per separarli Tra Mitrovic e Kamara non corre buon sangue, nonostante i due siano compagni di squadra al Fulham. Dopo il litigio per battere un calcio di rigore nel match contro l’Huddersfield, i due sono venuti alle mani durante una lezione… di yoga. Secondo quanto riportato dai tabloid inglesi, ...

Amici - la Rissa tra Giordana Angi e Mameli : 'Non ti permettere!'. Salta tutto - terremoto nel talent : Cambio squadra ad Amici in vista. A pesare i rapporti, ormai logori, tra Giordana Angi e Mameli . Secondo la capitana il collega cantante si sentirebbe il migliore di tutti e il ragazzo ha risposto ...

Amici - la Rissa tra Giordana Angi e Mameli : "Non ti permettere!". Salta tutto - terremoto nel talent : Cambio squadra ad Amici in vista. A pesare i rapporti, ormai logori, tra Giordana Angi e Mameli. Secondo la capitana il collega cantante si sentirebbe il migliore di tutti e il ragazzo ha risposto per le rime: "Come fai a permetterti di dire una cosa del genere? Non ti permettere!". Leggi anche: Mam

Napoli - Rissa dopo il funerale : calci e pugni tra i parenti del defunto : Attimi di vera tensione e paura nella provincia di Napoli, esattamente in via Toledo, dove mentre si stava celebrando il funerale di una persona, i parenti di quest'ultimo si sono ritrovati coinvolti in una vera e propria rissa. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, tra le parti ci sono stati prima degli insulti, ma poi pian piano la situazione è degenerata fino a culminare con calci e pugni: il tutto proprio al termine della ...

Rissa tra migranti a Sanremo. Il leghista a Baglioni : "I tuoi compagnucci li hanno fatti entrare - tu falli cantare" : A seguito di una Rissa in strada a Sanremo, il presidente del Consiglio regionale della Liguria Alessandro Piana (Lega) ha criticato Claudio Baglioni per le recenti affermazioni sui migranti e lo ha esortato a portare sul palco dell'Ariston i protagonisti di un pestaggio avvenuto ieri sera nella città dei fiori tra due famiglie di origini turche."Una serata come tante, paura in città per una maxi Rissa fra immigrati - scrive Piana ...

Uomini e Donne - Rissa tra Mara Fasone e la tronista. Volano stracci : "Sai solo abbaiare - che schifezza..." : Mara Fasone è nel mirino. Dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, infatti, continua a essere bersaglio di continui a attacchi. Da ultimo quello di Deianira Marzano che ha scritto diversi messaggi sull'ex tronista, con la quale ha già discusso in privato in chat e che l'ha bloccata. Tutto è comi

Uomini e Donne - Rissa tra Mara Fasone e la tronista. Volano stracci : 'Sai solo abbaiare - che schifezza...' : Mara Fasone è nel mirino. Dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, infatti, continua a essere bersaglio di continui a attacchi. Da ultimo quello di Deianira Marzano che ha scritto diversi messaggi ...

Tifoso morto - otto gli indagati per omicidio e Rissa. Da Ros ai domiciliari : "Ha fatto nomi degli ultrà nonostante minacce" : Sono indagati i 5 tifosi azzurri, tra cui un minorenne, che erano a bordo della Volvo sequestrata dalla magistratura milanese e altri tre che erano su una seconda auto. Tra le foto mostrate a Da Ros anche quella di Nino Ciccarelli, capo dei 'Viking' della curva nord

Tifoso morto - otto gli indagati per omicidio e Rissa. Da Ros ai domiciliari : "Ha riconosciuto gli altri ultrà nonostante minacce" : Sono indagati i 5 tifosi azzurri, tra cui un minorenne, che erano a bordo della Volvo sequestrata dalla magistratura milanese e altri tre che a bordo di una seconda auto. Tra le foto mostrate a Da Ros anche quella di Nino Ciccarelli, capo dei 'Viking' della curva nord

NBA - è caos a Memphis : Rissa in spogliatoio tra Garrett Temple e Omri Casspi : Che qualcosa fosse successo nello spogliatoio dei Memphis Grizzlies è diventato chiaro a tutti i giornalisti presenti quando coach J.B. Bickerstaff ha impiegato più di trenta minuti per presentarsi ...

Inter - arrestato Marco Piovella : accuse di lesioni e Rissa per il capo ultrà : Gli scontri tra ultras di Inter e Napoli avvenuti nei pressi dello stadio Meazza, prima del match del 26 dicembre, hanno prodotto gli arresti di tre supporter nerazzurri con il gip che ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare dopo averli Interrogati nel carcere di San Vittore. Guido Salvini è stato molto duro nel descrivere quanto accaduto in via Novara: "I fatti non sono un normale scontro tra gruppi di tifosi durante una partita o subito ...

Scontri Inter-Napoli - pesanti accuse per il capo ultras nerazzurro : Rissa aggravata - omicidio e non solo… : Marco Piovella, il 34enne leader della curva nord dell’Inter, è stato arrestato a seguito degli Scontri post Inter-Napoli: i dettagli rissa aggravata, lesioni, omicidio e violazioni degli articoli 6 e 6 ter della legge 401/1989. Queste le accuse a carico di Marco Piovella, il 34enne leader della curva nord dell’Inter, arrestato stamane a Milano. L’attività investigativa condotta dai poliziotti della digos della questura ...

Botta e risposta al veleno sui social tra ClaRissa Marchese e Fedez : Fedez e Chiara Ferragni sono finiti nuovamente nell’occhio del ciclone: al loro indirizzo sono infatti arrivate, da parte dii personaggi del mondo dello spettacolo e non, critiche al loro ruolo di genitori del piccolo Leone. L’influencer cremonese è sempre molto attiva sui suoi profili social, ma suo marito Federico non è da meno, e oltre alle numerose critiche personali i Ferragnez vengono spesso presi di mira per pubblicare numerosi scatti e ...

Rissa tra ultrà in area servizio A1. Salvini : “In galera” : Spintoni, pugni, qualche schiaffo, colpi di cintura, perfino un mattone che parte e sfonda il vetro di un pullman nell'area di sosta Chianti Ovest sull'A1, vicino a Firenze. Non risultano feriti, ma ancora una volta un autogrill diventa luogo di scontro tra ultra' rivali in viaggio al seguito delle loro squadre in trasferta e che si ritrovano per caso a distanza ravvicinata. La circostanza, a soli tre giorni dagli scontri di Inter-Napoli con la ...