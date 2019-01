Rigopiano secondo i Vigili del Fuoco | “Caso unico | lo raccontemero al mondo”

meteoweb.eu

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Sono passati due anni dalla tragedia dell’hotel, travolto da una valanga il 18 gennaio 2017. I morti sono stati 29, 11 i superstiti, sopravvissuti dopo essere rimasti per ore tra le macerie dell’albergo di Farindola, piccolo centro del pescarese. Estratti vivi grazie al lavoro instancabile deidel, arrivati immediatamente e rimasti lì per giorni e giorni. Un’esperienza unica, per le difficoltà create da uno scenario complesso, tanto da essere diventato ora un caso di scuola.“Tutta l’operazione è stata complicatissima, sono situazioni che segnano la vita – racconta all’Adnkronos l’ingegnere Giuseppe Romano, all’epoca direttore centrale per le emergenze -. Era uno scenario davvero difficile. Uno scenario che l’Italia ha riproposto a livello internazionale: l’anno prossimo con il dipartimento della ...