Replica Che Dio ci aiuti | seconda puntata visibile in streaming su RaiPlay

Salvini ha Replicato alle polemiche sulla sua assenza al rientro della salma di Megalizzi : "Ad accogliere la salma di Antonio Megalizzi c'era il presidente della Repubblica, c'era la più alta carica dello Stato, a nome mio e di 60 milioni di italiani. L'Italia è una squadra, il governo è una squadra, le istituzioni sono una squadra, non è che i ministri o i presidenti si spostano a pacchetto". Ad affermarlo in un intervento a "Pomeriggio Cinque" è il ministro dell'Interno Matteo Salvini, rispondendo alle polemiche sulla sua assenza al ...

Matteo Salvini continua a indossare la divisa della polizia e Replica alle polemiche : “Me ne frego” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponde alla polemica sulle divise delle forze dell'ordine che quotidianamente indossa: "Me ne frego", è la replica del vicepresidente del Consiglio durante la puntata di Pomeriggio 5. "Le indosso con orgoglio, io onoro il lavoro delle forze dell’ordine".continua a leggere

Sanremo - Salvini Replica alle critiche di Claudio Baglioni : 'Ti pagano gli italiani' : Sono trascorso diversi giorni dalla conferenza stampa tenutasi per la presentazione del Festival di Sanremo 2019, in occasione della quale il direttore artistico della kermesse musicale, Claudio Baglioni, si è scagliato contro la politica adottata da Matteo Salvini in materia di immigrazione. Il leader del Carroccio ha voluto dire la sua a margine delle critiche ricevute dal cantante, evidenziando che non intenderà né guardare il Festival dalla ...

Mellone dà della "cagnetta" all'opposizione citando De André - Mita Replica Che dovrebbe rappresentare tutti" : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da ...

Francesco Chiofalo - l'ex Selvaggia Roma insultata dai fan : «Neanche un pensiero». La Replica choc : Selvaggia Roma ancora nell'occhio del ciclone. Francesco Chiofalo ha superato l'operazione al cervello e ha rassicurato i fan tramite i social. Grande sollievo per tutti coloro che...

Sara Affi Fella Replica alle critiche : dopo Nicola Panico e Parigini parla lei : Sara Affi Fella replica alle critiche per il suo ritorno sui social: dopo Nicola Panico e Vittorio Parigini parla lei È ufficiale: Sara Affi Fella non si nasconde più e, tramite i suoi social, è tornata a mostrarsi e a raccontarsi. Inutile dire che, visto la portata dello scandalo che l’ha travolta dopo Uomini e […] L'articolo Sara Affi Fella replica alle critiche: dopo Nicola Panico e Parigini parla lei proviene da Gossip e Tv.

Replica Che Dio ci aiuti - la 1^ puntata in streaming su RaiPlay : La sera del 10 gennaio, su Rai Uno, è tornata in onda una tra le serie televisive più amate e seguite di sempre, “Che Dio Ci aiuti”. La fiction, incentrata sulle avventure dell’eccentrica Suor Angela (Elena Sofia Ricci) è, ormai, giunta alla sua quinta edizione e si compone, come di consueto, di 10 puntate. I primi due episodi, andati in onda ieri sera 10 gennaio, si sono intitolati rispettivamente: “Omnia in bonum” e “Come nelle favole”. Il ...

Sanremo 2019 - Baglioni critica il governo sui migranti : «Siamo alla farsa». Salvini Replica : «Canta che ti passa» : Matteo Salvini “Non si può pensare di risolvere la situazione migranti evitando lo sbarco di 40 o 50 persone, siamo un po’ alla farsa“. Un Claudio Baglioni inaspettatamente politico ha scosso la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2019. Il cantautore, che sinora aveva sempre evitato di esporsi su tematiche divisive, ha risposto ad una domanda sul tema migranti, riservando critiche ai politici e ...

Claudio Baglioni polemico sui migranti : «Siamo alla farsa». Salvini Replica : «Canta che ti passa» : Sarà l'armonia, «in un Paese fortemente disarmonico», la cifra distintiva del prossimo festival di Sanremo (5-9 febbraio). Parola del direttore - autoproclamatosi anche un...

