Reddito di cittadinanza | ecco il testo di una legge ridicola | il decreto | a chi regalano

Due clausole su Reddito di cittadinanza e quota 100 se i soldi non bastano : Subito 30mila euro per il trattamento di fine rapporto, senza differimento. Tramite un prestito bancario i cui interessi saranno al 95% a carico dello stato. E una clausola di salvaguardia nel caso i soldi stanziati per quota 100 non dovessero bastare. Sono queste alcune delle principali novità nel decreto su reddito di cittadinanza e pensioni che sta per approdare al Consiglio dei ministri. Una soluzione messa a punto in un vertice ...

Reddito di cittadinanza - la bozza del decreto : prelievo massimo di cento euro al mese : Il beneficio economico del Reddito di cittadinanza "verrà erogato attraverso la Carta Rdc". E' quanto si legge nella bozza del decretone con le disposizioni urgenti su Reddito e quota 100 . La Carta, ...

Reddito di cittadinanza e Quota 100 : il 'Decretone' è pronto - ci sono le risorse : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte l'aveva annunciato. Entro giovedì 17 gennaio il decreto attuativo per il Reddito di cittadinanza e Quota 100 sarà pronto. E così è stato. E con il cosiddetto "Decretone" è tornato il sereno anche tra i due partiti contraenti del Contratto di Governo, M5S e Lega Nord, dopo settimane di tensione. Alle 18:00, poi, dovrebbe andare in scena il Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare ufficialmente il ...

Reddito di cittadinanza - la bozza del decreto : prelievo massimo di cento euro al mese : E' quanto si legge nella bozza del dl con le disposizioni urgenti in materia di Reddito di cittadinanza e di pensioni che sara' approvato oggi.

Reddito di cittadinanza e pensioni con quota 100 : tutte le novità del "decretone" : novità per gli statali: "quota 100 (solo) da Agosto, subito il Tfr/tfs". Il provvedimento che raccoglie le principali misure...

Da aprile via al Reddito di cittadinanza : gli oneri prevedono lavori di pubblica utilità : Secondo la dichiarazione rilasciata nelle ultime ore dal Ministro Di Maio, a partire dalla fine di marzo 2019 sarà attivo il sito internet inerente al reddito di cittadinanza, mentre dalla fine di aprile il reddito sarà effettivamente erogato. Si tratta, appunto, di una comunicazione effettuata dal Ministro al termine di un incontro notturno del Movimento Cinque Stelle, mentre l'incontro ufficiale tra i leader della maggioranza e il Premier ...

Reddito di cittadinanza partirà ad aprile - non ne avrà diritto chi lascia il lavoro : la bozza del decreto : Il Reddito di cittadinanza, per la prima volta, sarà erogato per un periodo massimo di 18 mesi. È una delle disposizioni previste nella bozza del decreto sulla misura voluta dal M5s e su Quota 100. La misura, stando al documento, partirà da aprile. Nel primo articolo del provvedimento si legge: "È istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, quale misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e ...

Toti : il Reddito di cittadinanza è ancora tutto da costruire : Se il reddito di cittadinanza si sostanzia e diventerà solo un assegno o qualche soldo dato a qualcuno che ha bisogno, non farà credo un gran bene all'economia o a quelle persone. Se invece diventa ...

Reddito di cittadinanza per 18 mesi - escluso chi lascia il lavoro : la bozza del decreto : Il Reddito di cittadinanza, per la prima volta, sarà erogato per un periodo massimo di 18 mesi. È una delle disposizioni previste nella bozza del decreto sulla misura voluta dal M5s e su Quota 100. L'assegno potrà essere erogato anche allo scadere del periodo stabilito, previa sospensione dell'erogazione per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. Nel documento, che dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri alle ...

Reddito di cittadinanza e pensioni : si allungano i tempi per la Quota 100 degli Statali : Il provvedimento che raccoglie le principali misure promesse da Movimento 5 stelle e Lega dovrebbe essere licenziato dal...

Reddito di cittadinanza e in pensione con "Quota 100" : oggi il decreto : Il provvedimento che raccoglie le principali misure promesse da Movimento 5 stelle e Lega dovrebbe essere licenziato dal...

Reddito di cittadinanza e Quota 100 : c'è l'accordo - decreto al via : Alla riunione erano presenti " oltre al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e ai due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio "anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, i ...

Reddito di cittadinanza e quota 100 <br> "Decretone pronto". Cdm alle 18 : Le risorse per quota 100 e Reddito di cittadinanza ci sono. Il decretone sarà varato nel Cdm di oggi che dalle 16 inizialmente previste slitta alle 18. Una nota diffusa da Palazzo Chigi dopo il vertice tra il premier, i due vice, Tria e il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, spiega che sulle due misure non c’è nessun problema nell’esecutivo e che è stata trovata una soluzione sia per gli stanziamenti del Tfr degli statali (Tfs), ...

Reddito di cittadinanza - studio Svimez : i conti non tornano : Il Reddito di cittadinanza potrebbe scendere da 780 euro a 390 euro mentre la platea dei beneficiari si ridurrebbe. A fornire la stima dell'assegno medio, che per il governo si aggira invece sui 500 euro, è uno studio dello Svimez, associazione privata senza fini di lucro per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno.Dal report Svimez di cui Repubblica ha fornito un’anticipazione e che si basa sugli stanziamenti previsti nella legge di ...