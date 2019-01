Real Madrid | le sconfitte stagionali sono già 10 | Merengues mai così male dal 1999

CALCIOMERCATO INTER/ Ultime notizie - Modric si avvicina : niente rinnovo con il Real Madrid : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: i nerazzurri pronti al colpo a sorpresa Mesut Ozil? Intanto si avvicina sempre di più Luka Modric, in uscita dal Real.

Real Madrid - anticipazioni sulla maglia 2019-20 : bianca con dettagli in oro : anticipazioni maglia Real Madrid 2019-2020. Siamo ormai entrate nella seconda parte della stagione e questo come da consuetudine è il periodo migliore in cui i club prendono accordi con i rispettivi sponsor tecnici sulle caratteristiche che dovranno assumere le maglie nell’annata successiva. Tra questi non può mancare il Real Madrid, attuale formazione campione d’Europa, che […] L'articolo Real Madrid, anticipazioni sulla ...

Calciomercato Milan - il Real Madrid su Piatek frena Higuain al Chelsea : Calciomercato Milan – Il sogno del Chelsea di arrivare a Gonzalo Higuain potrebbe essere interrotto dal Real Madrid che avrebbe avviato contatti con il Genoa per Krzysztof Piatek. I Blues sono alla ricerca di un attaccante e l’argentino, attualmente in prestito dalla Juventus al Milan, sarebbe in cima alla lista dei desideri del manager del […] L'articolo Calciomercato Milan, il Real Madrid su Piatek frena Higuain al Chelsea ...

Polemica Real Madrid contro il VAR : Perez lascia la Federcalcio : Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ritiene che il VAR sia utilizzato male e spesso contro la sua squadra L'articolo Polemica Real Madrid contro il VAR: Perez lascia la Federcalcio è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Krzystof Piatek - il Real Madrid offre 60 milioni al Genoa per l'attaccante polacco : Una manna dal cielo. Roba da cambiare per anni e anni i destini di un club come il Genoa. Sono quei 60 milioni di euro che il Real Madrid avrebbe messo sul tavolo per avere subito, e a titolo definitivo, l'attaccante rossoblu Krzystof Piatek. Il presidente del Grifo, Enrico Preziosi, aveva precisato

Real Madrid - Icardi è il sogno dei blancos : scambio con Modric? : Real Madrid Icardi – Importanti aggiornamenti arrivano dall’ambiente neroazzurro. L’Inter starebbe spingendo per il rinnovo di Mauro Icardi. Le voci insistenti dalla Spagna, di un concreto interessamento del Real Madrid per il giocatore, hanno convinto la dirigenza neroazzurra ad accellerare i tempi per non rischiare di perdere il fuoriclasse argentino. Sul quotidiano QS si parla […] L'articolo Real Madrid, Icardi è il ...

Il Real Madrid va all-in per Hazard : il Chelsea fissa il prezzo “accessibile” : Real Madrid in pressing sul Chelsea per accaparrarsi Eden Hazard, la dirigenza delle merengues ha chiesto di conoscere il prezzo del cartellino Il Real Madrid è in seria difficoltà nella prima stagione del dopo Cristiano Ronaldo. La dirigenza sa bene che per sopperire all’assenza del fenomeno portoghese deve mettere a segno un colpo altisonante che possa garantire una crescita alla squadra che sinora ha decisamente deluso. Il nome ...

Dalla Spagna : 'Il Real Madrid vuole Piatek a gennaio - pronti 60 milioni' : Madrid, Spagna, - Un centravanti da mettere a disposizione di Solari già in questo mercato di gennaio. Questa la priorità in casa Real Madrid , in un momento della stagione non particolarmente ...

Real Madrid-Piatek - dalla Spagna : si chiude per gennaio : Real MADRID PIATEK, voci dalla Spagna per l’affare in chiusura- Nelle scorse settimane il ds del Genoa Perinetti aveva tolto dal mercato Piatek, sostenendo come l’eventuale partenza sarebbe avvenuta a luglio e non a gennaio. La squadra mercato ligure, però, non aveva avuto a che fare con quella che è un’istituzione del calcio più che […] L'articolo Real Madrid-Piatek, dalla Spagna: si chiude per gennaio proviene da Serie A News Calcio - ...

Real Madrid - Carvajal dimostra grazie a un architetto che il gol di Canales era in fuorigioco : Nonostante la vittoria finale, 2 a 1 sul Betis, quel gol con cui Canales aveva trovato il provvisorio pareggio non l'aveva proprio mandato giù. Anche perché, nell'occasione, la colpa era ricaduta ...

Real Madrid : Isco in panchina - un amico attacca Solari su Instagram : Novanta minuti in panchina contro il Betis, giusto per chiarire una volta di più come in questo Real Madrid, secondo Santiago Solari, non ci sia spazio per Isco. Questa volta, però, il giocatore è ...

Polveriera Real Madrid : Solari fa fuori Isco e Marcelo - Perez si infuria e il mercato incombe : Il Real Madrid rischia di diventare una Polveriera. In casa dei tre volte campioni d'Europa e del mondo in carica dopo l'addio di Zidane e di Cristiano Ronaldo regna il caos e Santiago Solari , chiamato a raddrizzare la barca dopo la debacle di Lopetegui, ci sta mettendo del suo. Nonostante le ...

Calciomercato Real Madrid - Benzema infortunato : tentativo per Icardi e Piatek? : Karim Benzema infortunato: il Real Madrid è ora obbligato ad andare sul mercato. Senza il francese, che si è fratturato il mignolo della mano sinistra, i Blancos sono a caccia di un nove, che possa ...

Liga - Betis-Real Madrid 1-2 : decisiva la punizione di Ceballos : Un gol al fotofinish di Ceballos salva Solari e il Real Madrid da una settimana di feroci polemiche. Messi alle strette per oltre un'ora dal Betis, i Blancos trovano il primo successo dell'anno in ...