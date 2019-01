calcioweb.eu

: #Rabona, l'ospite Sinisa #Mihajlovic e la storia della calciatrice morta nella tragedia di #Rigopiano - CalcioWeb : #Rabona, l'ospite Sinisa #Mihajlovic e la storia della calciatrice morta nella tragedia di #Rigopiano -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) L’allenatoreè alla ricerca di un nuovo progetto, nel frattempo il tecnico sarà protagonistapuntata diin onda venerdì 18 gennaio alle 23.05 su Rai3, il serbo si racconta ad Andrea Vianello. In studio Stefano Cappellini de ‘La Repubblica’, Giorgia Cardinaletti, conduttrice de ‘La Domenica Sportiva’ e lo storico dello sport Nicola Sbetti. Nel dettaglio sarà un viaggio che riporta agli anni Novanta, alla fineJugoslavia e alla nascitaSerbia. Durante la trasmissione anche ladi Luana Biferi,trentennedue anni fadi Rigopiano, viene ricordata dalle compagne di squadra, dai genitori e dall’allenatore.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB L'articolo, l’ospite ...