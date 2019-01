Quota 100 | reso pubblico il testo del decreto che lancia la pensione a 62 anni

Quota 100 - una norma salva spesa : Sciolto anche il nodo del Tfs, ovvero il trattamento di fine rapporto che percepiscono i dipendenti pubblici

Pensioni Quota 100 e Reddito di cittadinanza - Cdm riunito : in arrivo il maxi decreto : I nodi sarebbero stati già sciolti, il maxi decreto sulle Pensioni con Quota 100 e sul Reddito di cittadinanza arriva oggi (17 gennaio) in Consiglio dei ministri. La riunione del Cdm presieduta dal premier Giuseppe Conte, fissata inizialmente per le ore 16, è stata aggiornata alle 18. Prima un vertice di maggioranza che i partecipanti hanno definito “positivo”. Vedrebbero così concretamente la luce due delle misure simbolo del “governo del ...

Quota 100 - spunta una norma salva spesa : Anche nel nuovo decretone che il governo si appresta a varare c’è una clausola di salvaguardia. Una norma salva-spesa che ha l’obiettivo di evitare sforamenti per l’uscita anticipata con Quota 100. Stando all’ultima bozza del provvedimento nel capitolo pensioni è infatti previsto un monitoraggio bimestrale dell’Inps che, «nel caso in cui emergano s...

Ecco il decreto sul Reddito di cittadinanza e Quota 100 : Il Reddito di cittadinanza sarà erogato attraverso la Carta Rdc e permetterà di effettuare prelievi entro 100 euro al mese. E' uno dei contenuti dell'ultima versione del decreto di cui l'Agi è in possesso che conferma in sostanza tutte le indiscrezioni trapelate fin d'ora, a partire dai beneficiari del Reddito che sono gli italiani e gli stranieri residenti in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. ...

Pensioni - che cos'è Quota 100 e chi ne ha diritto : MILANO - Il decreto che deve essere approvato oggi dal governo con le misure del Reddito di cittadinanza darà il via libera anche alla cosiddetta 'quota 100', uno dei cavalli di batttaglia della Lega ...

Pensioni - la Lega mette on line sito con le istruzioni per Quota 100 : Prima ancora che inizi il consiglio dei ministri per varare il provvedimento per il Reddito di cittadinanza e per le Pensioni anticipate quota100, la Lega ha già mandato on line un sito con tutte le ...

Due clausole su reddito di cittadinanza e Quota 100 se i soldi non bastano : Subito 30mila euro per il trattamento di fine rapporto, senza differimento. Tramite un prestito bancario i cui interessi saranno al 95% a carico dello stato. E una clausola di salvaguardia nel caso i soldi stanziati per quota 100 non dovessero bastare. Sono queste alcune delle principali novità nel decreto su reddito di cittadinanza e pensioni che sta per approdare al Consiglio dei ministri. Una soluzione messa a punto in un vertice ...

Reddito di cittadinanza e Quota 100 : il 'Decretone' è pronto - ci sono le risorse : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte l'aveva annunciato. Entro giovedì 17 gennaio il decreto attuativo per il Reddito di cittadinanza e Quota 100 sarà pronto. E così è stato. E con il cosiddetto "Decretone" è tornato il sereno anche tra i due partiti contraenti del Contratto di Governo, M5S e Lega Nord, dopo settimane di tensione. Alle 18:00, poi, dovrebbe andare in scena il Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare ufficialmente il ...

Conferenza stampa Conte-Salvini-Di Maio dopo ok a Rec e Quota 100 : Roma, 17 gen., askanews, - Al termine del Consiglio dei Ministri convocato oggi alle 18 per l'approvazione del decreto collegato alla manovra che introduce il Reddito di cittadinanza e quota 100 per l'...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - decreto al via. RdS certifica i fondi : Pensioni ultima ora: Quota 100, decreto al via. RdS certifica i fondi Pensioni ultima ora: sembra manchi molto poco all’approvazione del decreto di Quota 100 e reddito di cittadinanza. Secondo quanto trapela dalle indiscrezioni che arrivano da più parti l’ok definitivo arriverà nel corso del Consiglio dei Ministri in programma giovedì 17 gennaio 2019 delle ore 18:00. Dopo la bozza resa nota da giorni, sarebbe pronto il ...

Reddito di cittadinanza e pensioni con Quota 100 : tutte le novità del "decretone" : novità per gli statali: "quota 100 (solo) da Agosto, subito il Tfr/tfs". Il provvedimento che raccoglie le principali misure...