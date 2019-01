Quella volta che Maria De Filippi condusse gratis il Festival

Iva Zanicchi : "Se ho tradito? Quella volta - col principe - mi sentii troika" : Incalzata sul tema "tradimento" da Piero Chiambretti a '#cr4 - La Repubblica delle donne', la cantante ed attrice racconta...

Valentino Rossi a Radio Deejay : 'Seguo molto Marc Marquez. Vi racconto Quella volta in cui invitai Hamilton al Ranch' : Ho rubato dei segreti a qualche pilota , mi è capitato, ma sono dettagli che riguardano più che altro l'allenamento, per capire ad esempio che sport fare fuori dalla pista". Quali sono in questo ...

Australian Open 2019 : record - statistiche e curiosità. Federer e Djokovic puntano al primato di vittorie. Quella volta in cui Francesca Schiavone… : Si avvicina l’edizione 2019 degli Australian Open, la trentaduesima che si gioca sui campi del Melbourne Park dopo il trasferimento dagli impianti del Kooyong Lawn Tennis Club. Andiamo a scoprire qualche curiosità sul primo torneo dello Slam dell’anno. Per prima cosa, sono tre gli uomini a detenere il maggior numero di titoli nello Slam Australiano: Roy Emerson, Roger Federer e Novak Djokovic. Emerson, facente parte della storica ...

Josh Hutcherson e Quella volta in cui andò con Jennifer Lawrence e Liam Hemsworth in un locale per nudisti : Il racconto LOL dell'attore The post Josh Hutcherson e quella volta in cui andò con Jennifer Lawrence e Liam Hemsworth in un locale per nudisti appeared first on News Mtv Italia.

Montezemolo : 'Ronaldo? All'inizio ridevo - ora no. Quella volta che mi fece la sorpresa...' : Luca Cordero di Montezemolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport. 'Quanto sta facendo bene Cristiano Ronaldo al calcio italiano? Molto. All'inizio ridevo, perché ha disputato due o tre partite senza fare gol, mi chiedevo cosa stesse accadendo. Adesso invece ...

Schumacher compie 50 anni – Montezemolo ricorda Michael papà premuroso : “vi racconto di Quella volta a casa mia d’estate…” : Luca Cordero di Montezemolo e le parole su Michael Schumacher nel giorno del suo 50° compleanno: l’ex presidente Ferrari ricorda gli anni migliori dell’ex campione del mondo di Formula Uno Michael Schumacher oggi compie 50 anni. Poco si sa delle sue condizioni di salute e di ciò che accade dentro la sua casa di Losanna, dove l’ex pilota di Formula Uno è rinchiuso dopo la tragedia di Maribel. Chissà cosa starebbe facendo e ...

Liverpool - Quella volta che Bellamy minacciò Riise con una mazza da golf : Una bevuta di troppo, minacce, parole grosse, e anche una mazza da golf usata come arma. "Stai zitto o ti spacco la faccia", e un "ti ammazzo" come risposta. Uno scenario da rissa da strada che in ...

Storie italiane - Vladimir Luxuria : ‘Quella volta che ci è arrivato lo sfratto’ : “Questo non l’ho mai raccontato. Vivevo a Foggia, in una famiglia con 5 figli. Mio padre faceva il camionista, lavorava tantissimo ma i soldi non bastavano. Mia mamma faceva la casalinga. Purtroppo, una volta, nella casa che avevamo in affitto ci è arrivato lo sfratto esecutivo. Io ricordo lo strazio dei miei genitori“. È il racconto commosso di Vladimir Luxuria che, ospite di Eleonora Daniele a Storie italiane su Rai1 – ...

Nadia Toffa fa una dedica speciale a Joe Bastianich dopo Quella rivolta al suo Maxi : A quasi un anno dal malore che ha acceso i riflettori su Nadia Toffa in tutto il mondo, la iena ieri sera è tornata sui social per dire la sua sul suo splendido rapporto con uno degli amici più grandi che ha, Joe Bastianich. Molto spesso i due sono finiti al centro del gossip e sono in molti quelli che hanno insinuato che tra loro ci fosse del tenero ma sia l'imprenditore italiano americano che la iena hanno sempre smentito, almeno fino a ieri ...

Barbara Bouchet : "Le molestie? Ricordo Quella volta in cui Jerry Lewis mi disse : sdraiati sul divano" : È stata un'icona sexy del cinema anni '70, una carriera cominciata a 14 anni, dopo aver vinto un concorso di bellezza. L'anno successivo, appena 15enne, Barbara Bouchet dalla Baviera si trasferiva a Los Angeles, per lavorare a Hollywood. A distanza di anni dal suo esordio, l'attrice, in un'intervista rilasciata a Leggo, ricorda come da giovanissima è stata costretta a fronteggiare le molestie da parte di colleghi molto più ...

Luca Marin si confessa - da Quella volta in cui rischiò la vita all'amore con Federica Pellegrini : 'la vedevo come madre dei miei figli' : Luca Marin si confessa in un'intervista nella quale torna a parlare della storia d'amore con Federica Pellegrini: il racconto dell'ex nuotatore Luca Marin , ex nuotatore della Nazionale italiana, si ...