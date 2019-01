Pronostici Premier League 19-20 Gennaio 2019

lanotiziasportiva

: ???? Premier League ? Pronostici On line 23^ Giornata ? 19 Gennaio ?? Pronostici - SuperPronostici : ???? Premier League ? Pronostici On line 23^ Giornata ? 19 Gennaio ?? Pronostici - SuperPronostici : ???? Premier League ? Manchester City 3-0 Wolves ?? 4/4 Pronostici Vincenti ?? Pronostici - Mingaball : RT @infobetting: Manchester City-Wolverhampton: formazioni ufficiali, quote, pronostici -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Sabato 19 e domenica 20le squadre discendono in campo per la 23esima giornata. Riflettori accesi su Liverpool-Crystal Palace e Fulham-Tottenham: da una parte i Reds cercheranno di uscire definitivamente dal periodo di convalescenza contro gli uomini di Roy Hodgson, mentre la squadra di mister Ranieri sarà alle prese con la sfida impossibile contro gli Spurs. A seguire idella 23esima giornata disu tutte le dieci partite del campionato inglese.Pronostico Liverpool-Crystal PalaceNove vittorie e un pareggio nelle dieci partite giocate fin qui ad Anfield. A questo dobbiamo aggiungere i soli 3 gol subiti, a fronte di 27 reti segnate dall’attacco atomico della squadra allenata dal tecnico tedesco Klopp. Non gioca a favore del Crystal Palace nemmeno l’ultima vittoria conseguita da Salah e compagni nella trasferta sul campo ...