Pronostici NBA del 17-01-2019 LONDON GAME

(Di giovedì 17 gennaio 2019) L’NBA vola a Londra, per il consueto NBA. Quest’anno la sfida (che sarà visibile gratis in streaming sul sito di Sky sport) sarà tra Washington Wizards e New York Knicks. Ovviamente i favori deisono tutti per i Wizards, che si trovano solamente due posizioni più su in classifica, ma che hanno un organico decisamente migliore di quello della squadra della grande mela, che inoltre non potrà contare su Evans Kanter per via dei suoi problemi con il presidente turco. Si andrà in scena alle 0re 21.00 italiane, e il nostro consiglio è quello di puntare sul segno 1 HANDICAP -5,5. I Wizards infatti non dovrebbero avere problemi a vincere la partita, anche con uno scarto significativo, per dare finalmente una svolta alla stagione.NBA del 17-01-La Notizia Sportiva - Il web magazine sportivo.