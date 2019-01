Pres Lega Pro Ghirelli | “Obiettivo creare fucina di talenti”

Chi è Arno Kompatscher - il Presidente della Provincia di Bolzano che ha aperto alla Lega : Dopo la laurea, insegna diritto ed economia in alcuni istituti superiori di Bolzano e nel 1998 è nominato capo dell'ufficio Legale e dei contratti del comune di Castelrotto, carica che ricopre fino ...

Parco del Circeo - governo battuto in Senato sulla nomina del Presidente : la Lega vota con Fi. Ira dei 5Stelle : No alla nomina del generale del corpo d'armata dei carabinieri Antonio Ricciardi alla presidenza dell'ente Parco del Circeo. Il governo è stato battuto in commissione ambiente a Palazzo Madama dove è ...

Presidenza Parco Circeo - Costa : “Lega boccia Ricciardi? La nomina è atto del ministro - nome resta quello” : Dopo la bocciatura in commissione Ambiente sulla nomina del generale Andrea Ricciardi, proposto dal ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, a causa della contrarietà della Lega, è lo stesso ministro a ribadire di non voler fare passi indietro: “Grave l’atto della Lega? Per carità, io sono convinto che il suo nome resta quello più adatto, di altro profilo, se ne ridiscuterà senz’altro. Il nome resta quello? Assolutamente sì, qui ...

Presidenza parco del Circeo - Lega boccia il nome proposto da Costa. Il ministro : “Niente diktat - partiti fuori dalle nomine” : Il governo si divide in commissione Ambiente a Palazzo Madama sul nome per la Presidenza del parco del Circeo. La Lega ha votato contro la proposta del ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, che aveva messo in votazione il nome del generale Andrea Ricciardi. In 13 hanno votato contro, 7 sono invece stati i voti favorevoli e 2 gli astenuti. Per il questore leghista e componente della commissione Ambiente, Paolo Arrigoni, il no è dovuto a una ...

Presidenza parco del Circeo - maggioranza va sotto in commissione Ambiente : Lega non vota nome proposto da Costa : In commissione Ambiente di Palazzo Madama si spacca la maggioranza e il governo va sotto sulla votazione per la nomina del generale Andrea Ricciardi per la Presidenza del parco del Circeo. A quanto si apprende sono stati 13 i voti contrari, 7 i favorevoli e 2 gli astenuti. La Lega non ha appoggiato la proposta del ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. “La maggioranza M5s-Lega si è spaccata. La Lega ha votato contro la proposta del ministro ...

Jeddah. Cena tra le istituzioni locali e i rapPresentanti della delegazione italiana : Si è svolta questa sera a Jeddah una Cena tra le istituzioni locali e i rappresentanti della delegazione italiana. Il

Abusivismo : ecomostro Aspra - Legambiente Presenta esposto in procura (2) : (AdnKronos) - Il 6 dicembre il circolo di Legambiente Bagheria aveva chiesto l’accesso agli atti relativi all’ecomostro sulla spiaggia di Aspra, acquistato dalla società Nuova Poseidonia srl di cui è socio, fra gli altri, il sindaco di Bagheria Patrizio Cinque. Trascorsi i trenta giorni dalla richie

Abusivismo : ecomostro Aspra - Legambiente Presenta esposto in procura : Palermo, 15 gen. (AdnKronos) - Approda alla procura di Termini Imerese il caso dell'ecomostro di Aspra (Palermo). Legambiente Sicilia ha infatti presentato un esposto dopo la diffida inviata al Comune di Bagheria dalla società Nuova Poseidonia srl che subordina l'accesso agli atti, già richiesto dal

Migranti - il neo Presidente Caritas : "Accoglienza e legalità devono convivere" : È un problema che non ci siamo inventati noi italiani ma riguarda anche altre aree del mondo ed è inevitabile. Bisogna affrontarlo con equilibrio e ragionevolezza senza slogan predefiniti 'tutti ...

Possibile un legame tra dePressione e malattie autoimmuni : Ma è Possibile che chi è ammalato di depressione, oltre a doversi barcamenare con questa impegnativa patologia, debba anche correre il rischio di ammalarsi di malattie autoimmuni ed in particolare lupus eritematoso sistemico (LES), una delle più gravi malattie autoimmuni che oggi si conoscono? Se lo son chiesti gli studiosi, anche perché studi del passato avevano in qualche modo sollevato questa possibilità. Il risultato non è molto ...

Tir - 48 ore di sciopero e Presidi ai varchi portuali. Collegamenti a rischio | : La protesta è in tutta Italia ma a Genova sarà di 48 ore anziché 24. C’è il rischio di pesanti ripercussioni sul traffico

Volley - SuperLega 2019 : i migliori italiani della 17^ giornata. Piano-Sbertoli per l’imPresa - Giannelli solido - Parodi ritorna : Nel weekend si è disputata la 17^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce in questo fine settimana. FILIPPO LANZA e MASSIMO COLACI. Perugia vince il big match contro Civitanova e si mantiene al secondo posto, in scia a Trento. Nella solita grande giornata di Leon, c’è spazio però anche per i due italiani: il libero è onnipresente (65% in ...

Giulio Regeni - esposto della famiglia : “Pressioni sul nostro consulente legale” : Prosegue la pressione del governo egiziano sul consulente legale della famiglia Regeni in Egitto cui era stata “inspiegabilmente” arrestata la moglie e liberata dopo oltre sette mesi. Secondo quanto riporta La Repubblica personale della National Security, il servizio segreto civile, ha telefonato a Mohammed Lotfy per ordinargli di riportare ogni notizia che potesse essere utile a capire le mosse della famiglia Regeni. ...

Eurolega - 18ª Giornata – Milano sfiora l’imPresa : il Bayern doma la rimonta di James e compagni : L’Olimpia Milano sfiora l’impresa sul campo del Bayern: nella sfida della 18ª Giornata di Eurolega, Mike James e compagni non riescono a completare la rimonta dopo un ottimo secondo tempo Finisce 93-87 la sfida della 18ª Giornata di Eurolega fra Bayern e Olimpia Milano. E per i ragazzi di coach Pianigiani resta solo l’amaro in bocca. Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio di 7 punti (53-45), figli di un secondo quarto nel quale i ...