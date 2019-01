Premier League, le probabili formazioni di Arsenal-Chelsea, 19/1/2019

lanotiziasportiva

: Contatti positivi tra la Juve e il Chelsea per Higuain L'argentino è sempre più vicino a trasferirsi in Premier Lea… - forumJuventus : Contatti positivi tra la Juve e il Chelsea per Higuain L'argentino è sempre più vicino a trasferirsi in Premier Lea… - Sport_Mediaset : Dalla Spagna: #Higuain ha detto sì al #Chelsea. Sarebbe imminente il passaggio dell'attaccante dal #Milan alla Prem… - SkySport : ???? Pepito #Rossi torna a Manchester ?? Accettata l'offerta di #Solskjaer ?? I dettagli ? -

(Di giovedì 17 gennaio 2019)23a giornata di2018/Quello della 23° giornata sarà come al solito un derby di Londra caldissimo (uno dei millemila) che potrebbe darci qualche responso importante soprattutto per il campionato dove i Blues, quarti, veleggiano a + 6 sui Gunners costretti quindi a rincorrere un posto in Champions.Dovessero capitolare all’Emirates, quindi, i ragazzi di Emery potrebbero quasi certamente salutare la qualificazione in Champions per la terza stagione di fila, mentre un successo accorcerebbe tantissimo la classifica (i ristabilirebbe gli scontri diretti, visto che all’andata i blues si imposero 3-2 alla 2a giornata).C’è poi l’opzione pareggio, che però sicuramente scontenterebbe entrambe le. Anche perché dietro il ritorno dello United è veemente, e i Red Devils nell’ultimo turno hanno agganciato proprio l’al ...