Pizza ricetta | la più buona | le tendenze | novità

gqitalia

: Oggi è la Giornata mondiale della Pizza. Questa è la ricetta della Pizza Margherita tratta dal nostro libro “Le far… - simona_reca : Oggi è la Giornata mondiale della Pizza. Questa è la ricetta della Pizza Margherita tratta dal nostro libro “Le far… - Italy_Gourmet : - samygiubby : RT @casacostantino1: Un'ottima #pizza napoletana con un cornicione spettacolare! -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Provate a chiedere a chiunque, in qualsiasi parte del mondo, di descrivere l'Italia in tre parole. Fra quei vocaboli sicuramente farà capolino lei, sua maestà la regina della tradizione gastronomica tricolore: la. Già, perché questa specialità di origini partenopee, a base sostanzialmente di farina, mozzarella e pomodoro, riesce a essere al contempo simbolo della tavola e più in generale della cultura stessa del nostro Paese. E così, in occasione delDay del 17 gennaio, abbiamo deciso di verificare lo stato dell'arte di questo patrimonio nazionale, che in particolar modo nel corso dell'ultimo decennio sembra essere stato protagonista di una serie di piccole, grandi rivoluzioni. Senza però mai tradire il suo spirito più autentico di piatto democratico. “Farine, lievitazioni, topping creativi: è innegabile ...