Pizza | passione planetaria | business da 15 miliardi all' anno per l' Italia

finanza.lastampa

: La #pizza, mia eterna passione!! Ogni giorno deve essere la #giornatamondialedellapizza, naturalmente quella di qua… - exprofcasapens : La #pizza, mia eterna passione!! Ogni giorno deve essere la #giornatamondialedellapizza, naturalmente quella di qua… - GivingTuesdayIT : Potremmo definirla una 'passione planetaria', la #pizza piace proprio a tutti! Margherita, capricciosa o con i fung… - Uaranger : RT @N_DeGirolamo: La pizza napoletana è famosa in tutta il mondo anche per l’opera di persone come @ginosorbillo Questa foto è di qualche… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Con un fatturato stimato in 15di euro all'lasi conferma un tesoro del Made in Italy , simbolo del successo della dieta mediterranea nel mondo. E' quanto afferma Coldiretti in occasione della prima Giornata internazionale delladopo che l'Unesco ha proclamato l'arte deiioli patrimonio immateriale dell'umanità. La, ...