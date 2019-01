Personale Ata 2018 | cambio supplenza al 30 6 | quando si può fare

Personale Ata : il part-time è compatibile con lo straordinario? : Il Personale ATA con uno status lavorativo part-time può effettuare gli straordinari, a patto che ci siano alcune eventualità che lo legittimino. Prima di tutto, è bene sapere che tali straordinari sono praticabili da parte dei part-timer solamente nelle giornate di attività lavorative. Orizzonte Scuola si è occupato di un caso interessante che vi riassumeremo qui di seguito. Personale ATA: il caso della signora Lucia La signora Lucia, scrivendo ...

Permessi Personale Ata : tutto quello che c’è da sapere : Il CCNL scuola del 09.04.18 include delle novità riguardanti i Permessi Personale ATA. In precedenza abbiamo analizzato i Permessi per i docenti, ora vediamo nel dettaglio quali tipologie di Permessi spettano al Personale Ata. Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari I tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari (documentati anche tramite autocertificazione) sono stati modificati in 18 ore per anno ...

Calendario scioperi - 14-19 gennaio : fermi Personale OSS e trasporti - fra cui ATAC di Roma : Sono numerosi gli scioperi previsti nell'intero territorio nazionale italiano nel periodo compreso dal 14 al 19 gennaio 2019. Come spesso accade, le più frequenti saranno le agitazioni riguardanti il settore trasporti, sia esso aereo, marittimo, ferroviario o pubblico locale in alcune città. Ma nel corso della prossima settimana, non mancheranno gli scioperi anche per quanto riguarda altri settori, primo fra tutti il personale socio-sanitario ...

Emirates cerca Personale di bordo : selezioni a Milano - Roma - Torino e Catania : Emirates, la compagnia di Dubai, ricerca nuovo personale da introdurre nel proprio team di bordo. La compagnia aerea di bandiera dell'Emirato Arabo di Dubai richiede dipendenti italiani, che selezionerà a gennaio, in 4 diverse città: Milano, Roma, Torino e Catania. La compagnia vola in Italia da ben 26 anni ed è stata fondata il 25 marzo 1985. Si tratta della più grande compagnia del Medio Oriente, che vanta 161 destinazioni in 6 continenti ...

Mobilità 2019 Personale Ata - ultime notizie al 9/01 : Vediamo dettagliatamente le disposizioni relative alla Mobilità per il Personale A.T.A. relativamente agli anni scolastici per il triennio 2019/22, contenute nel CCNI Mobilità 2019. Personale Ata in attesa di sede di titolarità Le disposizioni si applicano al Personale A.T.A appartenente al ruolo provinciale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda. Può partecipare ai movimenti, con stesse modalità, ...

Scuola - Personale Ata ultime notizie : dal 2020 si cambia - pulizie solo con dipendenti : A partire dall’anno scolastico 2019/2020, è stata autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro dei 445 assistenti amministrativi e dei 23 tecnici, assunti nell’anno scolastico 2018/2019. Tale disposizione è la diretta conseguenza di quanto contenuto nell’articolo 1, (commi da 619 a 621) della legge n. 205/2017. Scuola, pulizie: dal 2020 si cambia Dal 1° gennaio 2020, invece, le ...

Scuola - il 7 e l’8 gennaio sciopero nazionale dei docenti e del Personale Ata : Il 7 e l’8 gennaio sono state proclamate due giornate di sciopero nazionale dei docenti e del personale Ata proclamato dal sindacato Saese. A darne notizia è il ministero dell’Istruzione in una nota. Le due giornate di mobilitazione riguardano tutto il personale docente e Ata, a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario in servizio in Italia e nelle scuole e nelle istituzioni italiane all’estero. Lo sciopero è stato ...

Personale Ata : calcolo del punteggio durante il periodo di servizio : Si sa, molto probabilmente quello del Personale ATA è una delle branche lavorative meno pagate in Italia. Tuttavia, sono molti i candidati che si iscrivono in terza fascia nella speranza di essere chiamati per un periodo di supplenza presso gli istituti scolastici. L’obiettivo finale è quello di diventare di ruolo. A dimostrazione di ciò, basta il record di domande inviate per l’ultimo aggiornamento. Coloro che puntano al posto fisso ...

Sciopero scuola 7 e 8 gennaio : protesta di docenti e Personale Ata - lezioni a rischio : Le festività natalizie sono ormai agli sgoccioli e gli studenti si apprestano a far rientro a scuola. La ripresa delle lezioni è prevista per lunedì 7 gennaio 2019, ma a causa di uno Sciopero del personale docente e ATA, queste ultime potrebbero essere fortemente a rischio. La protesta, proclamata dall’associazione sindacale SAESE, andrà in scena anche nella giornata di martedì 8 gennaio 2019. Ad incrociare le braccia saranno i lavoratori del ...