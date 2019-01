Permessi Legge 104 | giorni di ferie | cosa è rischioso fare

Legge 104 con depressione e anoressia - come avere i Permessi : Legge 104 con depressione e anoressia , come avere i permessi permessi Legge 104 con patologie psichiche: l’ elenco Hanno diritto ai benefici garantiti dalla Legge 104 i soggetti affetti da disabilità fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. Ci si chiede se anche malattie come depressione e anoressia rientrino nell’elenco delle patologie invalidanti. La risposta è affermativa, anche perché l’elenco di tali malattie è ...

Il decreto sicurezza diventa legge - dalla stretta su Permessi all’accattonaggio : ecco cosa cambia : Il decreto sicurezza viene approvato in via definitiva alla Camera con 396 sì e 99 no. Oltre alla maggioranza si esprimono a favore del provvedimento anche Fratelli d’Italia e Forza Italia. Il Pd, insieme a LeU, fa interventi fiume anche sui vari ordini del giorno e protesta con maschere bianche sul volto. Dopo il via libera finale al decreto Sic...