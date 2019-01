Perché non amici è il nuovo singolo di Alessandro Casillo nella gara inediti di Amici di

Alessandro Di Battista - come umilia Luigi Di Maio davanti ai ministri : Perché Gigino non conta più niente : Dare soldi pubblici a chi non fa nulla, dunque, affinché possa permettersi comunque di comprare telefonini e auto, consentire alle industrie di fare fatturato e portare avanti così l' economia. Prima ...

Pizza - ecco Perché oggi la tradizione napoletana non basta più : Provate a chiedere a chiunque, in qualsiasi parte del mondo, di descrivere l'Italia in tre parole. Fra quei vocaboli sicuramente farà capolino lei, sua maestà la regina della tradizione gastronomica tricolore: la Pizza. Già, perché questa specialità di origini partenopee, a base sostanzialmente di farina, mozzarella e pomodoro, riesce a essere al contempo simbolo della tavola e più in generale della cultura ...

Pensioni flessibili e Quota 100 - dubbi sulle misure Perché non c'è la quadra sui conti : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 17 gennaio 2019 vedono arrivare una giornata decisiva per la flessibilità previdenziale ed in particolare per l'approvazione del pacchetto di riforma del settore da parte del Governo. Entro la serata di oggi si dovrebbe quindi conoscere il destino della Quota 100, ma anche di altre misure di settore come la proroga dell'APE sociale e di opzione donna. Nel frattempo si continua a discutere di conti ed in ...

Perché combattere - non solo sui social - i pregiudizi anti trivelle. Parlano i 'caschi gialli' : "Per fortuna le aziende ti formano tanto e in qualche modo riesci a sfruttare le tue qualifiche", per esempio viaggiando, come ha fatto Carlo, in tutto il mondo. "Il pregiudizio " aggiunge " è alla ...

Vittorio Feltri : "Perché la condanna di Cesare Battisti non mi convince" - ribaltone clamoroso : Caro giovane e brillante Alessandro Cantoni, conosco da anni Piero Sansonetti, con il quale spesso ho polemizzato, e ti posso garantire che è persona onesta e di certo in buona fede. Concordo con lui circa i dubbi su Cesare Battisti. Non sono sicuro che i processi contro il combattente filosovietico

Milan - Gattuso : "Perché non aspettare il Var sul fuorigioco di Cutrone?" : un Rino Gattuso amaro quello che si presenta davanti ai microfoni dopo il k.o. in Supercoppa contro la Juve. Il suo Milan non ha demeritato e il tecnico fa "grandi complimenti alla squadra". La ...

Supercoppa Italiana – Dalla delusione per il ko del Milan al ‘giallo Higuain’ - Gattuso rivela : “ecco perchè non c’era nella foto col principe” : Gattuso commenta il ko del Milan di questo pomeriggio contro la Juventus a Gedda: la delusione dell’allenatore rossonero dopo la sconfitta nella Supercoppa Italiana La Juventus alza al cielo per l’8ª volta il trofeo della Supercoppa Italiana: la squadra bianconera ha battuto questa sera a Gedda il Milan di Gattuso, grazie ad una rete di Cristiano Ronaldo. Non sono mancati gli episodi che hanno creato un po’ di polemica e ...

Juventus-Milan - perchè Banti non è andato a guardare il contatto Conti-Emre Can? Il VIDEO che fa discutere : Juventus-Milan, il contatto Conti-Emre Can fa molto discutere dopo la Supercoppa Italiana vinta dai bianconeri a Gedda Juventus-Milan, le proteste del Milan sono furenti per un contatto Conti-Emre Can sul finire di gara, col punteggio di 1-0 per i bianconeri. Un contatto molto dubbio, ma la domanda che ci si pone è la seguente: perchè non andare a guardare al monitor il tutto? La discussione sul fallo o meno imperversa sui social, ma fa ...

Affetto da tumore da uso cellulare : "Voglio insegnare usarlo Perché altri non si ammalino" : "Voglio insegnare agli altri ad utilizzare il cellulare perché non si ammalino". Così Roberto Romeo, dipendente di una grande azienda italiana a cui, nel 2010, era stato diagnosticato un neurinoma dell'acustico all'orecchio destro a causa della prolungata esposizione lavorativa alle frequenze emesse dal telefonino. Il 30 marzo 2018, rappresentato dallo studio Ambrosio&Commodo di Torino, ha vinto una causa civile contro ...

Bonino - la lezione ai ragazzi : “Studiate - Perché l’ignoranza non è una virtù. E ricordate : non c’è diritto senza doveri” : “Studiate, studiate, studiate”. Lo ha ripetuto più volte Emma Bonino, rivolgendosi ai ragazzi e alle ragazze che sono andati ad ascoltarla il 14 gennaio al Teatro Parenti di Milano. “Se qualcuno avesse approfondito il tema dell’immigrazione, non sarebbe disposto ad accettare le bufale di Salvini. La cultura fa bene e apre la mente. Ma per cambiare la realtà in cui viviamo serve anche impegno sociale. È assurda l’idea che basti un clic per ...

Ecco Perché non bisogna dimenticare i bambini in auto : lascia una bistecca in macchina per 5 ore con 46°C - il risultato è sbalorditivo : L’area sudorientale dell’Australia sta facendo i conti con un’ondata di afa che ha trasformato le città dell’area nei posti più caldi del mondo negli ultimi giorni. In alcune zone, le temperature hanno sfiorato i 50°C. In simili condizioni le auto diventano veri e propri forni se lasciate al sole, ma anche all’ombra gli effetti non sono da meno. È quanto svelato da un dipendente del pub Mildura Dockside Café, nella città di Victoria. L’uomo ha ...

Testo dell’inedito di Alessandro Casillo “Perché non amici” : Buongiorno come sto come stai Chissà se ancora tu mi pensi È da un po’ che non sono lo stesso Fingo di essere felice da quando ti ho perso e.. Allora come stai come sto Ed il mio orgoglio ti risponde Bho È da un un po’ che nemmeno parliamo E se penso a poco fa c’era sempre un ti amo e.. E dimmi pure se con lui va meglio A costo di poi stare sempre peggio A costo di restare sempre sveglio Che tanto la partita è finita in pareggio E adesso che ...

La prima gara inediti di Amici di Maria De Filippi tra Alessandro Casillo e Mameli : Perché non amici contro Ci vogliamo bene : La prima gara inediti di amici di Maria De Filippi vede in sfida Alessandro Casillo e Mameli, due due cantanti più sostenuti dell'attuale edizione del programma. Parte della gara inediti si svolge quest'anno su Tim Music: il brano più ascoltato sulla piattaforma vincerà infatti il punto Tim che, insieme ad altri punti, sarà determinante per la scelta della canzone vincitrice. L'esito della prima gara inediti di amici di Maria De Filippi verrà ...

L'Eredità - clamorosa pallonata a Flavio Insinna : Perché il quiz tra poche ore non andrà in onda : Una clamorosa 'pallonata' a Flavio Insinna e al suo L'Eredità : il quiz-preserale più seguito d'Italia, infatti, non andrà in onda mercoledì 15 gennaio. I fan, però, non hanno nulla di cui ...