Pensioni minime 2019 decreto ufficiale attuativo approvato oggi Consiglio Mininistri Le

Pensioni e LdB2019 - su minime e quota 100 sindacati e opposizione ancora in pressing : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 4 gennaio 2019 vedono arrivare conferme dalla maggioranza in merito alla decisione di proseguire con nuovi risparmi sulla politica, dopo il taglio ai vitalizi ed alle Pensioni d'oro. Nel frattempo dall'opposizione si mettono in dubbio le promesse del Governo in merito all'innalzamento degli assegni minimi, alla quota 100 ed alle Pensioni di cittadinanza, mentre si appoggiano i sindacati sulle richieste ...

Pensioni minime - Di Maio promette aumenti ma i conti non tornano : La pensione di cittadinanza è solo annunciata, ma già fa discutere. Durissimo l'ex ministro Damiano: "Soltanto con un...

Reddito - Di Maio : «È solo per gli italiani. Pensioni - a febbraio le minime a 780 euro» : «Il Reddito Di cittadinanza è per coloro che sono cittadini italiani». Ad affermarlo è il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio a...

Reddito - Di Maio : 'È solo per gli italiani. Pensioni - a febbraio le minime a 780 euro' : 'Il Reddito Di cittadinanza è per coloro che sono cittadini italiani'. Ad affermarlo è il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio a margine della sua visita ad ...

Reddito - Di Maio : «È solo per gli italiani. Pensioni a febbraio le minime a 780 euro» : «Il Reddito Di cittadinanza è per coloro che sono cittadini italiani». Ad affermarlo è il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio a...

Reddito di cittadinanza e aumento Pensioni minime : 7 scaglioni di rivalutazione assegni : Arriva anche dalla Camera in terza lettura il via libera alla legge di Bilancio 2019 contenente i provvedimenti chiave di riforma del settore previdenziale e del welfare. Il governo ha così ottenuto la fiducia sulla Manovra, con 327 voti favorevoli e 228 contrari. Il 27 dicembre 2018 è stata emanato la circolare 122 dall’Istituto di Previdenza Sociale Italiano che ha ufficializzato le nuove cifre di pensione che gli italiani si troveranno con il ...

Pensioni : le nuove cifre degli assegni 2019 - per le minime 72 euro in più : Con la circolare 122 di ieri 27 dicembre l’Istituto di Previdenza Sociale Italiano ha ufficializzato le nuove cifre di pensione che gli italiani si troveranno con il primo rateo 2019, quello in pagamento a gennaio. Pensioni che aumenteranno per via della rivalutazione delle Pensioni al tasso di inflazione certificato dall’Istat. Nessun conguaglio a favore dei pensionati per gli ultimi 3 mesi del 2019, perché come spiega l’Inps, l’aumento ...

Manovra - Di Maio : 'A febbraio le Pensioni minime - a marzo il reddito di cittadinanza' - Salvini : 'Voto? Do un 7' : "Tutti avranno un indennizzo e non dovranno fare nemmeno l'arbitrato, ma semplicemente accederanno al fondo e si prenderanno l'indennizzo perché sono stati truffati da un politica che invece di ...

Manovra - Di Maio : a febbraio Pensioni minime - a marzo il reddito : "Tutti verranno un'indennizzo e non dovranno fare nemmeno l'arbitrato, ma semplicemente accederanno al fondo e si prenderanno l'indennizzo perche' sono stati truffati da un politica che invece di ...

Manovra - Di Maio esulta : “Reddito di cittadinanza a marzo e Pensioni minime a febbraio. Ditelo allo zio che vota Pd o FI” : “Stanotte ero in Senato dove è passata la Manovra del popolo. Viene massacrata da coloro che in tutti questi anni ci hanno tolto diritti. Ma sono orgoglioso che da marzo parte il reddito di cittadinanza, da febbraio-marzo parte quota 100, da febbraio-marzo partiranno le pensioni minime – pensioni di cittadinanza – e le pensioni di invalidità che si alzano a 780 euro. Queste sono le cose che ci devono rendere orgogliosi. Come i ...

Pensioni : da gennaio cifre in aumento per le minime e tagli fino al 30% per le alte : Se la riforma delle Pensioni, con quota 100 e le altre soluzioni per modificare la Legge Fornero, alleggerendo i requisiti di accesso alle Pensioni, riscuote un interesse massimale da parte dell’opinione pubblica, in materia previdenziale anche sulle Pensioni in essere l’attenzione è alta. Quanto si percepirà di pensione nel 2019 è sicuramente argomento importante perché bisogna capire l’impatto che avrà la perequazione sui ratei di pensione già ...

Di Maio e la Manovra : aumento delle Pensioni minime e reddito di cittadinanza confermati : Il vicepremier Luigi Di Maio ha dichiarato che la Manovra andrà avanti e che le misure fondamentali resteranno. Su Facebook il leader pentastellato ha aggiunto che si tratta solo di decimali, ma le cose non cambieranno nella sostanza, riferendosi al Quota 100 e al reddito di cittadinanza. Ha confermato il blocco dell’aumento dell'Iva, che avrebbe leso i consumi, e l’aumento delle pensioni minime. Il vicepremier ha ribadito che la Legge Fornero ...

Pensioni - aumenti nel 2019 : minime ad € 513 e assegno sociale a € 458 : Con la pubblicazione del decreto ministeriale relativo alla cosiddetta perequazione delle Pensioni, una buona notizia è arrivata per molti pensionati. Infatti nel 2019 e quindi già con il prossimo rateo di pensione di gennaio, gli importi degli assegni previdenziali saliranno. Piccoli aumenti dovuti all’effetto dell’inflazione certificata dall’istituto Nazionale di Statistica. Il meccanismo prevede l’applicazione dell’1,1% di aumento, che poi è ...

Pensioni - Di Maio : "Da febbraio minime a 780 euro" : "Tutti i pensionati minimi che oggi sono in difficoltà avranno una pensione minima di 780 euro e partire da febbraio". Così Luigi Di Maio, vicepremier e leader M5S, ospite di 'Porta a Porta' su Rai ...