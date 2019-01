Pensioni e quota 100 | le cifre ufficiali dei mancati guadagni | quanti soldi perderai

Pensioni - Genovesi (Fillea Cgil) e Fornero : ci sono molti esclusi da quota 100 : Nelle intenzioni del Governo il varo del decreto che prevede quota 100 e reddito di cittadinanza dovrebbe giungere dinanzi al Consiglio dei Ministri il 17 gennaio alle 18, il provvedimento Pensionistico dovrebbe, dice l’esecutivo, aprire un varco per quanti sono rimasti da tempo bloccati dalla riforma Fornero. Per Alessandro Genovesi, segretario generale della Fillea Cgil, non è proprio così. Non solo la riforma delle Pensioni Fornero non verrà ...

Pensioni con Quota 100 - APE e OD : per Durigon sul DL è 'tutto risolto' : Alla fine la quadra sui conti sarebbe stata trovata, pertanto il decretone riguardante il pacchetto Pensioni riuscirà ad ottenere il via libera entro oggi. A confermarlo è stato il Sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, dopo il vertice di maggioranza che si è tenuto questa mattina proprio per risolvere gli ultimi dettagli in merito ai provvedimenti di riforma del welfare e del comparto previdenziale. La notizia era molto attesa dai ...

Reddito di cittadinanza e Pensioni : si allungano i tempi per la Quota 100 degli Statali : Il provvedimento che raccoglie le principali misure promesse da Movimento 5 stelle e Lega dovrebbe essere licenziato dal...

Pensioni - quota 100 per gli statali dall'1 agosto : L'accesso alla pensione con quota 100 , almeno 62 anni di età e 38 di contributi, per i dipendenti pubblici partirà il 1° agosto del 2019. Lo afferma il ministro della pubblica amministrazione Giulia ...

Pensioni - quota 100 per gli statali dall'1 agosto : L'accesso alla pensione con quota 100, almeno 62 anni di età e 38 di contributi, per i dipendenti pubblici partirà il 1° agosto del 2019. Lo afferma il ministro della pubblica amministrazione Giulia ...

Pensioni - Bongiorno : quota 100 per statali dal primo agosto : Roma, 17 gen., askanews, - 'Per garantire la continuità dei servizi a cittadini e imprese, e programmare il ricambio generazionale, quota 100 per i dipendenti pubblici dal primo agosto 2019'. Lo ...

Vertice di governo su reddito e Pensioni : «Tutto risolto». E questa sera i decreti Timori per i costi di «quota 100» : Al termine dell’incontro tra Conte, Di Maio, Salvini la dichiarazione per dire che si sarebbe trovata l’intesa sui due più importanti provvedimenti del governo M5S-Lega

Riscatto laurea e Pensioni quota 100 : come funzionerà lo sconto del Governo : Il provvedimento quota 100 pensioni con cui il Governo intende superare la legge Fornero contiene anche nuove disposizioni per il Riscatto della laurea. In arrivo lo “sconto” per il Riscatto della laurea, che, nelle intenzioni del Governo, dovrebbe consentire agli under 45 di “costruire il proprio percorso previdenziale”.Continua a leggere

In arrivo il decreto per reddito di cittadinanza e riforma Pensioni con quota 100 : A Palazzo Chigi è in corso un vertice di maggioranza con il premier Giuseppe Conte e i vicepresidenti Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L'obiettivo è trovare la quadra sulle misure della manovra, cioè reddito di cittadinanza e quota 100, in vista del consiglio dei ministri previsto nel pomeriggio, che dovrebbe varare i due provvedimenti.Continua a leggere

Pensioni flessibili e Quota 100 - dubbi sulle misure perché non c'è la quadra sui conti : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 17 gennaio 2019 vedono arrivare una giornata decisiva per la flessibilità previdenziale ed in particolare per l'approvazione del pacchetto di riforma del settore da parte del Governo. Entro la serata di oggi si dovrebbe quindi conoscere il destino della Quota 100, ma anche di altre misure di settore come la proroga dell'APE sociale e di opzione donna. Nel frattempo si continua a discutere di conti ed in ...

Opzione Donna e Anticipo Pensionistico sociale prorogati - confermati requisiti quota 100 : Oggi 17 gennaio è il giorno I cui si attende l’approvazione del decreto da parte del consiglio dei Ministri. I temi che maggiormente destano interesse sono quelli della previdenza sociale. In particolare modo si fa riferimento a quota 100, che dovrebbe essere adottata in via sperimentale per il triennio 2019-2021. L’obiettivo è quello di garantire quota 41 per tutti I lavoratori, ma per sapere qualcosa in più è necessario attendere l’arrivo del ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 è inadeguata “Serve altra riforma” : Pensioni ultime notizie: Quota 100 è inadeguata “Serve altra riforma” Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano i commenti del Fondo monetario internazionale su Quota 100 e sul sistema Pensionistico in generale, considerandolo in prospettiva futura. Per il Fmi Quota 100 non è certamente una soluzione a lungo termine. La sperimentalità della misura non basta per tranquillizzare i giovani lavoratori di oggi. Che potrebbero ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 potrebbe saltare - chi è dentro : Pensioni ultime notizie: Quota 100 potrebbe saltare, chi è dentro Chi rientra di sicuro in Quota 100 Martedì 12 dicembre è un giorno importante, perché ci sarà un nuovo incontro tra il premier Giuseppe Conte e il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker. Sul tavolo di discussione la Manovra, le modifiche necessarie per ridurre il deficit/Pil e ovviamente il fantasma della procedura d’infrazione, conseguenza inevitabile se la ...

Pensioni ultime notizie : Quota 41 rimandata al 2019 - Salvini conferma : Pensioni ultime notizie: Quota 41 rimandata al 2019, Salvini conferma Quota 41 per tutti: se ne parlerà nel 2019 Intervistato a Rtl 102.5 il vicepremier Matteo Salvini ha parlato a tutto tondo delle misure del governo Conte. Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano Quota 41. Con Quota 100 confermata senza penalizzazioni e uscita a 62 anni e 38 anni di contributi, bisognerà attendere ancora un po’ per Quota 41 per tutti, che è stato più ...