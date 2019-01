Pattinaggio di figura - Europei 2019 : prova importante per Jasmine Tessari e Francesco Fioretti - la seconda coppia che vuole andare lontano : Mentre Barbara Fusar Poli e Maurizio Margaglio incantavano il mondo del Pattinaggio di figura all’inizio del nuovo millennio conquistando importanti titoli mondiali ed Europei, un’altra coppia stava lentamente intraprendendo una lunga scalata verso le posizioni di vertice. Si trattava di Federica Faiella e Massimo Scali che, nel 2010, conquistarono una meravigliosa medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali di Torino. Dopo quella ...

Pattinaggio figura – Torino ospiterà le finali di Grand Prix 2019-2020 : L’ISU ha assegnato all’Italia l’organizzazione dell’ultimo atto del circuito internazionale di Pattinaggio di Figura della prossima stagione. Al Palavela le performance dei migliori atleti Senior e Junior al mondo Grande notizia per il mondo del ghiaccio azzurro: l’International Skating Union ha assegnato all’Italia l’organizzazione delle finali di Grand Prix 2019-2020. Come comunicato proprio ...

Pattinaggio figura - Campionati Italiani 2019 – Exploit di Grassl e Tornaghi : tutti i risultati : Il 16enne altoatesino e la 15enne milanese sono i nuovi campioni tricolori delle gare individuali. Guignard-Fabbri al primo sigillo nella danza; Della Monica-Guarise tra le coppie di artistico e le Hot Shivers nel sincronizzato confermano il titolo Sorrisi smaglianti e medaglie in bella vista. Si chiude con la cerimonia dei podi, tra gli applausi del Palaghiaccio di Trento, la quarta e ultima giornata dei Campionati Italiani 2019. ...

Pattinaggio di figura - campionati italiani 2019 : i big non deludono - a metà gara pronostici rispettati : A metà gara pronostici rispettati: Guignard-Fabbri guidano nella danza, Della Monica-Guarise primi tra le coppie di artistico e Rizzo al comando tra gli uomini. Beccari in testa al femminile ma con Tornaghi e Gutmann vicinissime Big in pista, applausi, cori e sorrisi sugli spalti. Un’altra grande festa di sport a Trento per la terza giornata dei campionati italiani di Pattinaggio di figura. Sul ghiaccio in programma le ultime prove ...

Pattinaggio di Figura - Frangipani e Piredda si aggiudicano il titolo italiano junior : Nella seconda giornata di gare al Palaghiaccio di Trento i due sedicenni monopolizzano le gare individuali. Contarino-Pauletti sono i vincitori tra le coppie di artistico Arrivano i primi verdetti dai Campionati Italiani 2019 di scena al Palaghiaccio di Trento. In una seconda giornata di gare lievemente rallentata nei programmi da un piccolo problema tecnico in pista poi prontamente rientrato, Gabriele Frangipani, Marina ...

Pattinaggio di figura - partiti i Campionati Italiani 2019 : tutti i risultati dopo il corto degli atleti junior : Nella giornata d’apertura della rassegna tricolore Gabriele Frangipani, Marina Piredda e la coppia Contarino-Pauletti al comando dopo il primo segmento di gara Subito spettacolo e grandi esibizioni nella prima giornata dei Campionati Italiani 2019 di Pattinaggio di figura: oggi al Palaghiaccio di Trento sono andati infatti in scena i programmi corti dell’individuale maschile, femminile e coppie di ...

Suzuki insieme a FISG per sostenere Pattinaggio di figura : ... che la vede sponsor ufficiale dal 2013 della Federazione e sostenitrice, tramite una collaborazione pluriennale, della stella della squadra Nazionale, Carolina Kostner, campionessa del mondo 2012. ...

Suzuki insieme a FISG ai Campionati Italiani 2019 di Pattinaggio di figura : Dal 13 al 16 dicembre si svolgeranno, a Trento, i Campionati Italiani 2019 di pattinaggio di figura. Il marchio Suzuki è da sempre vicino al mondo dello sport ed è Sponsor di FISG-Federazione italiana sport del Ghiaccio dal 2013 Suzuki è a fianco della FISG-Federazione italiana sport del Ghiaccio che, dal 13 al 16 dicembre, nella splendida cornice del Palaghiaccio di Trento, parteciperà ai Campionati Italiani 2019 di pattinaggio di figura, ...

Suzuki sponsor ufficiale dei Campionati Italiani 2019 di Pattinaggio di Figura : ... che la vede sponsor ufficiale dal 2013 della Federazione e sostenitrice, tramite una collaborazione pluriennale, della stella della squadra Nazionale, Carolina Kostner, Campionessa del Mondo 2012. ...

Pattinaggio di figura – Caduta shock a Zagabria - Ashley Cain perde i sensi ma si rialza : al termine dell’esibizione il compagno scoppia in lacrime [VIDEO] : Caduta spaventosa per Ashley Cain: la statunitense perde i sensi ma porta a termine la performance, il compagno scoppia in lacrime Davvero incredibile quanto accaduto ieri durante le prove del Golden Spin di Pattinaggio di figura a Zagabria: durante l’esibizione della coppia americana formata da Timothy LeDuc ed Ashely Cain, dopo una presa la donna è Caduta brutalmente a terra, con la testa sul ghiaccio. La Cain ha perso i sensi per ...

Pattinaggio di figura - exploit di Guignard e Fabbri : terzi nel Gp di Vancouver : Vancouver - Charlene Guignard e Marco Fabbri scrivono una nuova pagina della danza azzurra sul ghiaccio e culminano la loro esponenziale crescita degli ultimi mesi con un prestigioso terzo posto nelle ...

Pattinaggio di Figura - Guignard e Fabbri realizzano un sogno : gli azzurri sul podio delle finali Grand Prix : Sul ghiaccio canadese di Vancouver il tandem azzurro si supera, chiude a 198.65 punti e diventa la terza coppia italiana della storia dopo Fusar Poli-Margaglio e Cappellini-Lanotte a salire sul podio dell’ultimo atto del circuito internazionale Il sogno è realtà, oltre ogni immaginazione. Charlene Guignard e Marco Fabbri scrivono una nuova pagina di storia della danza azzurra e culminano la loro esponenziale crescita degli ultimi ...

Pattinaggio di figura - Finali Grand Prix Vancouver 2018 : Charlène Guignard e Marco Fabbri conquistano la terza posizione - il sogno è diventato realtà! Hubbel-Donohue vincono la gara : Il sogno è diventato realtà. Nella danza sul ghiaccio Charlène Guignard e Marco Fabbri hanno conquistato la terza posizione alle Finali Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio di figura, quest’anno in scena presso il Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver, Canada. Gli atleti allenati da Barbara Fusar Poli, pattinando il loro fantastico programma libero sulle note della colonna sonora di “La la land“ hanno nuovamente ...

Pattinaggio di Figura – Finali di Grand Prix : le coppie azzurre in pista : Nella notte italiana tra venerdì e sabato Della Monica-Guarise tra le coppie di artistico e Guignard-Fabbri nella danza fanno il loro esordio assoluto a Vancouver nell’ultimo atto del circuito internazionale La prima volta non si scorda mai. Tutto è pronto: nella notte italiana tra venerdì e sabato le coppie italiane di Pattinaggio di Figura scenderanno sul ghiaccio del Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver, in Canada, ...